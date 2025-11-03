Cách tính bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH

Ông Nguyễn P. có quá trình công tác như sau:

- Tháng 4/1993-5/2013: công chức Văn phòng UBND tỉnh, chức vụ chuyên viên, Phó Trưởng phòng;

- Tháng 6/2013-5/2015: Phó Chủ tịch UBND huyện;

- Tháng 5/2015-2/2016: Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

- Tháng 3/2016-12/2018: Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (chuyên viên chính);

- Tháng 1/2019-7/2020: Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội – HĐND và UBND tỉnh (chuyên viên chính);

- Tháng 8/2020-6/2025: Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh;

- Tháng 7/2025-8/2025: Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội – HĐND tỉnh (chuyên viên chính);

- Nghỉ hưu từ ngày 1/9/2025.

Hiện nay ông P. gặp vướng mắc liên quan lương trong thời gian làm Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển tỉnh, cụ thể như sau:

Tháng 8/2020-12/2023: Căn cứ Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ về quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, UBND tỉnh xếp lương ông hệ số 6,31 (bậc 2, Công ty hạng II, Phụ lục I - Nghị định số 52/2016/NĐ-CP).

Ngày 23/2/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 21/2024/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 52/2016/NĐ-CP (các chế độ được thực hiện từ ngày 1/1/2024), bỏ Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 52/2016/NĐ-CP.

Căn cứ khoản 2 Điều 2 Nghị định số 21/2024/NĐ-CP, Quỹ xây xây dựng bảng lương và xếp lương đối với người quản lý (Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng), thông qua Hội đồng quản lý Quỹ, báo cáo UBND tỉnh, được chấp thuận bằng văn bản, sau đó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ ký ban hành bảng lương, xếp lương người quản lý, trong đó lương Giám đốc để thực hiện chế độ BHXH và các chế độ khác là 24.000.000 đồng/tháng.

Ông P. đã đóng BHXH theo mức này từ 1/1/2024 đến tháng 6/2025 (khi Chính phủ ban hành Nghị định số 44/2025/NĐ-CP thì cũng thực hiện quy trình tương tự và giữ nguyên mức lương chế độ là 24.000.000 đồng/tháng).

Ông P. hỏi, mức đóng BHXH 24.000.000 đồng/tháng của ông trong thời gian từ tháng 1/2024 đến tháng 6/2025 (18 tháng) có được xem là chế độ tiền lương do Nhà nước quy định để được áp dụng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 72 Luật BHXH năm 2024 không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Khoản 5 Điều 34 Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/2/2025 của Chính phủ về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước quy định: "Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách đang áp dụng cơ chế tiền lương theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ… thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng theo quy định tại Nghị định này…".

Theo đó quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách đang áp dụng cơ chế tiền lương theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (trong đó có Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh) thực hiện quy định "xây dựng, ban hành thang lương, bảng lương, phụ cấp lương đối với người lao động, bảng lương đối với Ban điều hành… làm cơ sở để xếp lương, thỏa thuận tiền lương trong hợp đồng lao động, thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động" như doanh nghiệp (thuộc chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định) quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 44/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 72 Luật BHXH số 41/2025/QH15 và quy định chi tiết tại khoản 4 Điều 15 Nghị định số 158/2025/NĐ-CP ngày 25/6/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc thì đối với người lao động vừa có thời gian đóng BHXH thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì việc tính bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, thực hiện tính bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH chung của các thời gian.

Đề nghị ông Nguyễn P. nghiên cứu các quy định nêu trên để xem xét, áp dụng phù hợp với trường hợp của mình. Trường hợp cần thêm thông tin cụ thể, đề nghị ông liên hệ với cơ quan BHXH nơi cư trú để được giải đáp.