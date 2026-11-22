Gia đình ông Nguyễn Văn Hồng (Phú Thọ) đang quản lý sử dụng hai thửa đất có cùng địa chỉ, trong đó một thửa được UBND xã giao không đúng thẩm quyền năm 1993. Năm 2021, gia đình đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất này, diện tích là 300 m2 đất ở, hình thức công nhận quyền sử dụng đất.

Ngoài ra, gia đình ông Hồng sử dụng một thửa đất có nguồn gốc ông cha để lại, sử dụng từ năm 1986 chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nay gia đình nộp hồ sơ đề nghị cấp sổ đỏ 400 m2 đất ở thì bị chính quyền địa phương và cơ quan thuế xác định là vượt hạn mức so với quy định là 300 m2 (hạn mức khu vực nông thôn của tỉnh Phú Thọ là 400 m2 đất ở).

Ông Hồng hỏi, thửa đất có nguồn gốc giao không đúng thẩm quyền khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có được tính là một lần hạn mức đất ở hay không?

Thửa đất ông cha để lại nêu trên khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có được xác định là vượt hạn mức đất ở hay không? Hay là được tính một lần hạn mức đất ở mới?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Tại khoản 4 Điều 138 Luật Đất đai quy định như sau:

"Trường hợp một hộ gia đình, cá nhân sử dụng nhiều thửa đất có nhà ở, nhà ở và công trình phục vụ đời sống được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận đã sử dụng đất ổn định từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 thì hạn mức đất ở được xác định theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này đối với từng thửa đất đó;".

Tại các khoản 5 Điều 141 Luật Đất đai, khoản 2 Điều 195 Luật Đất đai và khoản 2 Điều 196 Luật Đất đai quy định UBND cấp tỉnh căn cứ điều kiện của địa phương quy định cụ thể hạn mức công nhận đất ở, hạn mức giao đất ở áp dụng trên địa bàn của tỉnh.

Tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ (Nghị định này được bổ sung bởi điểm a khoản 22 Điều 1 Nghị định số 291/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 6/11/2025) quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất có quy định về diện tích đất tính tiền sử dụng đất như sau:

"2. Diện tích tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp công nhận quyền sử dụng đất là diện tích đất được công nhận ghi trên Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai (sau đây gọi là Phiếu chuyển thông tin) do cơ quan có chức năng quản lý đất đai chuyển đến cơ quan thuế theo quy định tại Nghị định của Chính phủ về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai (sau đây gọi là Nghị định về cấp Giấy chứng nhận).

Việc xác định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở của hộ gia đình, cá nhân được thực hiện theo quy định tại các Điều 141, 195 và 196 Luật Đất đai năm 2024, Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2024, Nghị định về cấp Giấy chứng nhận".

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp một hộ gia đình, cá nhân sử dụng nhiều thửa đất có nhà ở, nhà ở và công trình phục vụ đời sống được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận đã sử dụng đất ổn định từ trước ngày 15/10/1993 thì hạn mức đất ở để xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được xác định theo từng thửa đất, được cơ quan quản lý đất đai chuyển cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Việc xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai (bao gồm tiền sử dụng đất) do cơ quan thuế thực hiện theo quy định tại Nghị định số 103/2024/NĐ-CP và Nghị định số 50/2026/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 31/1/2026.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin để ông nghiên cứu và liên hệ với địa phương nơi có đất để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.