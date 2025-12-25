Cách xem trực tiếp ông già Noel đang ở đâu

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

25-12-2025 - 13:00 PM | Tài chính quốc tế

NORAD (Bộ Chỉ huy Phòng không Bắc Mỹ) đã khởi động lại truyền thống 70 năm theo dõi Ông già Noel vào đêm Giáng sinh.

NORAD (Bộ Chỉ huy Phòng không Bắc Mỹ) đã khởi động lại truyền thống 70 năm theo dõi Ông già Noel vào đêm Giáng sinh năm nay, với sự tham gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã nhận cuộc gọi từ nhiều trẻ em khắp nước Mỹ.

Hàng năm, NORAD theo dõi Ông già Noel khi ông đi vòng quanh thế giới, với sự giúp đỡ của các tình nguyện viên trong việc trả lời các cuộc gọi và cập nhật vị trí của ông cho trẻ em. Truyền thống này bắt đầu từ năm 1955, sau khi một lỗi in ấn tại một cửa hàng bách hóa khiến một đứa trẻ gọi đến trung tâm chỉ huy quân sự ở Colorado và hỏi về vị trí của Ông già Noel.

Cả NORAD và Google đều cung cấp dịch vụ theo dõi ông già Noel theo thời gian thực. NORAD đã giám sát xe trượt tuyết của ông già Noel bằng công nghệ quân sự vào ngày 24 tháng 12 hàng năm kể từ năm 1955, trong khi Google tham gia vào năm 2004, sử dụng bản đồ trực tuyến của mình để theo dõi hành trình của ông già Noel.

Tổng thống Mỹ cùng phu nhân sẽ trả lời điện thoại của trẻ em

"Chúng tôi theo dõi ông già Noel giống như cách chúng tôi thực hiện nhiệm vụ thường nhật, bảo vệ Bắc Mỹ khỏi các cuộc tấn công trên không," John Cornelio, phó giám đốc phụ trách quan hệ công chúng của cả NORAD và Bộ Tư lệnh miền Bắc Hoa Kỳ, cho biết.

Theo Cornelio, NORAD (Bộ Chỉ huy Phòng không Bắc Mỹ) sử dụng radar, vệ tinh và máy bay chiến đấu để theo dõi ông ngay khi ông rời khỏi Bắc Cực.

Xem vị trí của ông già Noel như thế nào?

Chương trình NORAD Tracks Santa bắt đầu cách đây 70 năm, sau khi một đứa trẻ vô tình bấm nhầm số điện thoại không niêm yết của Trung tâm Điều hành Bộ Tư lệnh Phòng không Lục địa (CONAD) ở Colorado Springs, với hy vọng liên lạc được với ông già Noel.

Ông Cornelio cho biết, hiện nay, bộ chỉ huy chung giữa Mỹ và Canada chịu trách nhiệm bảo vệ bầu trời của cả hai quốc gia huy động hơn 1.300 tình nguyện viên mỗi năm để trả lời các cuộc gọi từ trẻ em và người lớn tò mò về tung tích của ông già Noel vào đêm Giáng sinh.

Không chỉ trẻ em mà người lớn cũng tò mò theo dõi ông già Noel

"Bạn có thể nói chuyện với một trong những tình nguyện viên của chúng tôi, họ sẽ cho bạn biết chính xác ông già Noel đang ở đâu, và, có lẽ quan trọng hơn, khoảng thời gian ông ấy dự kiến sẽ đến nhà người đó, thường là từ 9 giờ tối đến nửa đêm, nhưng chỉ sau khi trẻ em đã đi ngủ," Cornelio nói.

Bất cứ ai truy cập trang web của NORAD có thể xem bản đồ trực tiếp về hành trình của ông già Noel, cùng với thời gian dự kiến đến điểm dừng tiếp theo của ông. Bạn cũng có thể chơi trò chơi và tìm hiểu về ông già Noel trên trang web trong khi chờ đợi ông đến.

Ông Cornelio cho biết, ông già Noel sẽ bắt đầu phân phát quà ở các quốc gia gần đường đổi ngày quốc tế, chẳng hạn như New Zealand, Tonga và Kiribati.

Người xem khắp thế giới có thể xem vị trí của ông già Noel bằng công cụ theo dõi ông già Noel của NORAD tại trang web www.noradsanta.org hoặc các trang chính thức của tổ chức cũng như Google.

Trung Quốc phong tỏa "công xưởng của ông già Noel", Giáng sinh thiếu thốn phủ bóng toàn cầu

Theo Chi Chi

Đời sống & pháp luật

