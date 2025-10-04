Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cài app “Dịch vụ công” giả, người phụ nữ ở Hà Nội mất hơn 160 triệu đồng

04-10-2025 - 16:32 PM | Kinh tế số

Nữ nạn nhân ở Hà Nội mất 163 triệu đồng sau khi nghe theo yêu cầu cài app “Dịch vụ công” giả mạo của đối tượng giả danh Công an xã.

Lợi dụng việc sáp nhập địa giới hành chính ở nhiều địa phương, các đối tượng đã giả mạo cơ quan chức năng gọi điện yêu cầu người dân truy cập đường dẫn hoặc cài ứng dụng giả mạo chứa mã độc, nhằm lấy mã OTP tài khoản ngân hàng hoặc dữ liệu sinh trắc học để chiếm đoạt tài sản.

Khoảng 17h ngày 24/9/2025, chị V (SN 1984; trú tại Hà Nội) nhận được cuộc gọi của một đối tượng tự xưng là Công an xã Ngọc Hồi hướng dẫn chị xác nhận thông tin cư trú. Sau đó, đối tượng hướng dẫn chị tải app Dịch vụ công (mạo danh) và yêu cầu chị tự chụp hình khuôn mặt qua app. Đối tượng nói khi nào có kết quả sẽ thông báo. Đến khoảng sáng ngày 25/9/2025, chị V phát hiện tài khoản ngân hàng bị mất 163 triệu đồng.

Để phòng tránh lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước thủ đoạn trên. Tuyệt đối không cài đặt các phần mềm, ứng dụng theo yêu cầu của các đối tượng lạ gọi đến. Nếu cài đặt phần mềm giả mạo, có nguy cơ sẽ bị chiếm quyền điều khiển toàn bộ điện thoại, sau đó truy cập vào tài khoản, chuyển hết tiền của bị hại.

Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo An Thịnh

VTV

Từ Khóa:
hà nội, app

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cung cấp mã OTP cho người lạ, hơn 2.000 nạn nhân bị chiếm đoạt 43 tỉ đồng

Cung cấp mã OTP cho người lạ, hơn 2.000 nạn nhân bị chiếm đoạt 43 tỉ đồng Nổi bật

Dân tình tá hỏa: Facebook, TikTok bị gọi là "hố đen" dữ liệu, "hút máu" thông tin người dùng nhất 2025!

Dân tình tá hỏa: Facebook, TikTok bị gọi là "hố đen" dữ liệu, "hút máu" thông tin người dùng nhất 2025! Nổi bật

Deepfake tràn lan mạng xã hội Sora của OpenAI, CEO Sam Altman thành "hiện tượng meme"

Deepfake tràn lan mạng xã hội Sora của OpenAI, CEO Sam Altman thành "hiện tượng meme"

15:31 , 04/10/2025
Hoàng Hường đối diện khung hình phạt nào khi để ngoài sổ sách hơn 1.800 tỷ đồng

Hoàng Hường đối diện khung hình phạt nào khi để ngoài sổ sách hơn 1.800 tỷ đồng

14:19 , 04/10/2025
Thành thạo AI - lợi thế cạnh tranh trên thị trường lao động

Thành thạo AI - lợi thế cạnh tranh trên thị trường lao động

14:12 , 04/10/2025
7 câu lệnh ChatGPT "đắt giá" giúp bạn học ngoại ngữ dễ hơn bao giờ hết

7 câu lệnh ChatGPT "đắt giá" giúp bạn học ngoại ngữ dễ hơn bao giờ hết

13:18 , 04/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên