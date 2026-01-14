Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cài đặt phần mềm “EVN” giả mạo, người đàn ông mất 850 triệu đồng

14-01-2026 - 10:07 AM | Kinh tế số

Một người đàn ông tại Hà Nội bị mất 850 triệu đồng do cài đặt phần mềm “EVN” giả mạo.

Công an TP Hà Nội cho biết, mới đây, ông M (SN 1955; trú tại Hà Nội) nhận được cuộc gọi từ đối tượng tự xưng là nhân viên điện lực, thông báo ông chưa đóng tiền điện và yêu cầu tải ứng dụng “EVN” để thanh toán.

Cài đặt phần mềm “EVN” giả mạo, người đàn ông mất 850 triệu đồng - Ảnh 1.

Các đối tượng gọi giả mạo nhân viên điện lực để lừa đảo, đánh cắp tiền từ tài khoản ngân hàng. (Ảnh minh họa - Ảnh: Nhân dân)

Sau khi cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn, ông M bị chiếm đoạt 50 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên, ông M chỉ xóa ứng dụng giả mạo và tiếp tục sử dụng điện thoại như bình thường mà không kiểm tra, làm sạch thiết bị. Thực tế, điện thoại của ông vẫn bị nhiễm mã độc, cho phép các đối tượng lừa đảo âm thầm chiếm quyền điều khiển, theo dõi thông tin và đánh cắp dữ liệu tài khoản ngân hàng.

Sau đó, ông M đến ngân hàng để tất toán sổ tiết kiệm hơn 800 triệu đồng. Tuy nhiên ngay sau khi nhân viên ngân hàng thực hiện tất toán sổ tiết kiệm, toàn bộ số tiền trong tài khoản đã bị rút mất.

Để phòng tránh lừa đảo, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội đề nghị người dân tuyệt đối không cài đặt các phần mềm, ứng dụng theo yêu cầu của các đối tượng lạ gọi đến. Nếu cài đặt phần mềm giả mạo, có nguy cơ sẽ bị chiếm quyền điều khiển toàn bộ điện thoại. Các tin nhắn, cuộc gọi đến máy điện thoại của nạn nhân sẽ được ứng dụng kiểm soát, ngầm chuyển về máy chủ do đối tượng quản lý, không hiển thị trên điện thoại của nạn nhân. Nguy hiểm hơn, các đối tượng chiếm quyền điều khiển điện thoại di động từ xa, sau đó truy cập vào tài khoản, chuyển hết tiền của bị hại.

Khi nghi ngờ điện thoại bị cài mã độc, người dân cần ngừng ngay việc giao dịch ngân hàng, đưa thiết bị đi kiểm tra, làm sạch hoặc khôi phục cài đặt gốc, đồng thời đổi toàn bộ mật khẩu, mã PIN, sinh trắc học. Việc chỉ xóa ứng dụng giả mạo là chưa đủ, bởi mã độc có thể vẫn tồn tại trong thiết bị.

Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an để ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhiều tổ chức, doanh nghiệp bị tấn công mạng năm 2025

Theo Anh Anh

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nhiều tổ chức, doanh nghiệp bị tấn công mạng năm 2025

Nhiều tổ chức, doanh nghiệp bị tấn công mạng năm 2025 Nổi bật

Lừa đảo ngay đầu năm: Đặt mua RTX 5090 trên Amazon rồi chỉ để nhận về... túi đeo hông

Lừa đảo ngay đầu năm: Đặt mua RTX 5090 trên Amazon rồi chỉ để nhận về... túi đeo hông Nổi bật

Những smartphone không thể sử dụng app ngân hàng từ ngày 1/3

Những smartphone không thể sử dụng app ngân hàng từ ngày 1/3

07:27 , 14/01/2026
Một người ở Quảng Trị nhờ công an trả lại 205 triệu đồng chuyển nhầm qua tài khoản

Một người ở Quảng Trị nhờ công an trả lại 205 triệu đồng chuyển nhầm qua tài khoản

17:31 , 13/01/2026
Một tin nhắn có thể khiến tài khoản ngân hàng bị rút sạch

Một tin nhắn có thể khiến tài khoản ngân hàng bị rút sạch

17:19 , 13/01/2026
CEO NVIDIA bác bỏ viễn cảnh "Chúa AI", chỉ trích mạnh mẽ làn sóng bi quan về trí tuệ nhân tạo

CEO NVIDIA bác bỏ viễn cảnh "Chúa AI", chỉ trích mạnh mẽ làn sóng bi quan về trí tuệ nhân tạo

16:20 , 13/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên