Cái giá đắt cho những ảo tưởng tình yêu với thần tượng giả mạo

Ảnh minh họa (Kurt "CyberGuy" Knutsson)

Ảo tưởng tình yêu với "tài tử" Lee Jung Jae được biết đã khiến người phụ nữ trung niên mất khoản tiền khổng lồ lên tới 500 triệu won. Những kẻ lừa đảo đã sử dụng hình ảnh AI và hàng loạt chiêu trò trong suốt nhiều tháng để gây dựng niềm tin của nạn nhân.

Đầu năm 2025, một phụ nữ Pháp được cho là đã mất 850.000 USD sau khi trở thành nạn nhân của những hình ảnh AI và tin nhắn giả mạo mạo danh Brad Pitt. Vì điều kiện kinh tế khó khăn, bị đóng băng tài khoản sau khi ly hôn, "Brad Pitt" trong câu chuyện được dựng lên không thể chi trả những khoản viện phí đắt đỏ. Hình ảnh đã chỉnh sửa và tạo ra bằng AI của nam diễn viên nằm trên giường bệnh cũng được gửi tới nạn nhân để tăng thêm tính thuyết phục. Vì cho rằng, mình đã có quan hệ thân thiết, đáng tin cậy với Brad Pitt, người phụ nữ không chỉ chuyển số tiền lớn mà thậm chí còn được cho là đã chia tay chồng để theo đuổi tình yêu mới với tài tử Hollywood.

Một số hình ảnh Brad Pitt được tạo ra bởi AI để lừa đảo (Ảnh: X-TF1)

Cô nhận ra sai lầm của mình khi đọc thông tin về ngôi sao điện ảnh và bạn gái trên báo chí nên đã quyết định báo cảnh sát. Khi đó, chia sẻ với tờ Entertainment Weekly, người đại diện của Brad Pitt cho biết "Thật kinh khủng khi những kẻ lừa đảo lợi dụng mối quan hệ chặt chẽ giữa người hâm mộ và người nổi tiếng" và nhấn mạnh "nhưng đây là lời nhắc nhở quan trọng rằng, chúng ta nên thận trọng với những cách tiếp cận trực tuyến, đặc biệt là từ những diễn viên không sử dụng, hiện diện thường xuyên trên mạng xã hội".

Tờ Hollywood Reporter từng dày công thực hiện bài viết về vấn nạn lừa đảo, trục lợi từ thông tin, hình ảnh người nổi tiếng dưới những hình thức tinh vi, trong đó chiêu trò đánh vào tình cảm đang rất được chú ý.

Trong bài viết, một người phụ nữ tên Margaret, 73 tuổi, đã gửi cho nam diễn viên "Kevin Costner" tổng số tiền hơn 100.000 USD trong nhiều tháng. Người ngoài cuộc nhìn vào sẽ cảm thấy có vấn đề đáng ngờ khi một tài tử nổi tiếng, từng đoạt giải Oscar, đang có tác phẩm ăn khách lại cần đến sự giúp đỡ của một người phụ nữ quen qua mạng xã hội. Nhưng Margaret bị thuyết phục rằng, bà là người đặc biệt với "Kevin Costner". Khi mà cuộc sống đang trở nên nhàm chán vì cuộc hôn nhân thất bại, về hưu, con cái thì bận rộn với cuộc sống riêng, những hình ảnh (giả mạo), tin nhắn quan tâm, yêu thương của "Kevin Costner" đã khiến bà Margaret không khỏi nuôi trong lòng những ảo tưởng lãng mạn.

Tài tử nổi tiếng Kevin Costner (Ảnh: Getty Images)

“Bà ấy chỉ muốn có ai đó yêu thương mình thôi,” Carol, chị gái của Margaret, nói trong cuộc trò chuyện qua điện thoại với phóng viên THR. (Lưu ý: Tên của cả hai người phụ nữ đều đã được thay đổi để bảo vệ quyền riêng tư). Chỉ đến khi những dấu hiệu không thể chối cãi, không thể huyễn hoặc bằng lý do này hay lý do khác xuất hiện, bà Margaret mới chấp nhận sự thật rằng mình đã bị lừa.

Lừa đảo trực tuyến có nhiều hình thức, nhưng những kẻ lợi dụng lòng hâm mộ người nổi tiếng đang nhận được sự chú ý đặc biệt ở Hollywood hiện nay. "Người nổi tiếng có quá nhiều hình ảnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội", một chuyên gia thuộc đơn vị tội phạm kinh tế của FBI, cho biết. "Những kẻ lừa đảo có thể dễ dàng sử dụng các công cụ của chúng để thao túng giọng nói, âm thanh và video, khiến người của công chúng rất khó tự bảo vệ mình".

Theo FBI, người Mỹ báo cáo thiệt hại khoảng 672 triệu USD do lừa đảo tình cảm và niềm tin vào năm 2024, trong đó những người trên 60 tuổi nộp đơn khiếu nại nhiều nhất và mất nhiều tiền nhất, trung bình 83.000 USD cho mỗi nạn nhân. Con số này thậm chí còn chưa bao gồm những người như Margaret, những người sẽ không bao giờ kể với cơ quan thực thi pháp luật về những gì đã xảy ra với họ vì xấu hổ, sợ kẻ lừa đảo hoặc hy vọng mong manh rằng, biết đâu đấy, họ đã có một mối quan hệ thực sự với một ngôi sao điện ảnh.

Keanu Reeves là một ngôi sao khá bí ẩn, ít xuất hiện trên báo chí, mạng xã hội (Ảnh: Disney+)

Tờ THR cho rằng, ngôi sao điện ảnh Keanu Reeves có lẽ là người nổi tiếng bị bắt chước nhiều nhất trên internet. Điều này xuất phát từ sự kết hợp của nhiều yếu tố, trong đó yếu tố chính là hầu như mọi người trên khắp thế giới đều thích Keanu Reeves. Nhưng không chỉ vì anh ấy dễ mến, nổi tiếng, có những vai diễn biểu tượng mà còn vì anh ấy bí ẩn. Reeves không có tài khoản mạng xã hội thực sự và không chia sẻ nhiều về bản thân trước công chúng. Những kẻ cơ hội lợi dụng khoảng trống thông tin đó đã tạo ra hàng nghìn hình ảnh giả mạo về Reeves theo những nhu cầu khác nhau.

Bất kể hàng loạt vụ việc được phanh phui, những cảnh báo được đưa ra với những chỉ dẫn rất cặn kẽ để phân biệt thật/ảo thì thực tế cho thấy những chiếc "bẫy tình online" cũng ngày càng được "thiết kế" tinh vi, lợi dụng danh tiếng của ngôi sao để trục lợi. Có lẽ hơn lúc nào hết, sự cẩn trọng, chậm lại một chút để tìm hiểu, để chia sẻ, lắng nghe ý kiến từ người thân có thể sẽ có ích trong việc ngăn ngừa những cái giá quá đắt không chỉ về vật chất mà cả sự tổn thương sâu sắc về cảm xúc, niềm tin.