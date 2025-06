Cái kết đắng của Bích Phương

Cuộc đấu giữa Liên quân 1 và Liên quân 2, với 2 đội trưởng Bích Phương và Tiên Tiên, là điểm nhấn lớn nhất trong tập phát sóng đầu tiên lộn xộn và dài dòng của Em xinh say hi. Đội Bích Phương bước ra sân khấu với nhiều cái tên đình đám đang tỏa sáng ở Vpop, mạnh về visual (hình ảnh) và vocal (giọng hát).

Tuy nhiên, khi Liên quân 2 bước ra sân khấu, nhiều khán giả đã dự đoán được kết quả. Bởi lẽ, Liên quân 2 hội tụ đầy đủ mảnh ghép cho một đội hình thiện chiến, với các vocal chủ lực, rapper, dancer và có nhiều cá tính âm nhạc đặc sắc như Tiên Tiên , Đào Tử APJ, 52Hz và Phương Mỹ Chi.

Đội Tiên Tiên vượt trội Bích Phương ở sân khấu đầu tiên.

Đội Bích Phương thua từ khi bắt đầu

Bước ra sân khấu, Bích Phương nhấn mạnh: "Mục tiêu duy nhất của chúng em là khao khát chiến thắng". Sau đó, nữ ca sĩ hỏi đồng đội: "Chúng ta có nên kể thật không?". Bích Phương tiếp tục: "Em có nghe thông tin Liên quân 2 đã làm xong nhạc demo trong đêm. Nhưng bọn em đi dắt nhau giải khát, nâng chén tiêu sầu để giải khát".

Đến phần battle rap để hâm nóng không khí trước cuộc đấu âm nhạc, đội Bích Phương cũng lép vế. Liên quân 2 có Pháo , khởi đầu bằng chuỗi câu rap không beat có ý đồ gieo vần. Trong khi đó, Liu Grace ở phía đối diện, bước ra với nhiều kỳ vọng nhưng không kịp "nẩy số".

Tiết mục Đã xinh lại còn thông minh của Liên quân 1 thuần màu sắc Synth Pop để phát huy thế mạnh vocal. Tổng thể ca khúc của Liên quân 1 ở mức an toàn, không tệ nhưng thiếu yếu tố bùng nổ. Ấn tượng lớn nhất mà Bích Phương và đồng đội thể hiện là sự năng động, tươi trẻ, visual sáng sân khấu.

Màn trình diễn của Liên quân 2 có sự đầu tư trội hơn hẳn. Nhóm chọn màu sắc Electro Pop đặc trưng của girlband Kpop, pha trộn giữa Trap, Hiphop, EDM và nhiều dòng nhạc khác. Bố cục của AAA được tính toán chi tiết, với rất nhiều thành viên chiếm được "spotlight" dù thời lượng thể hiện hạn chế.

Tiên Tiên, Juky San, Đào Tử APJ, Pháo, 52Hz nổi trội hơn hẳn trong đội hình Liên quân 2. Lâm Bảo Ngọc được đọn đường với một phân đoạn "bắn" nốt cao. Trong khi đó, Phương Mỹ Chi đọc vài chữ theo kiểu đùa cợt, cũng được nhắc đến nhiều sau tập 1.

Chiến thắng của đội Tiên Tiên trước Bích Phương là điều tất yếu. Tổng thể của AAA có yếu tố trình diễn sân khấu đa dạng concept, hấp dẫn hơn, tổng hòa các yếu tố vocal, vũ đạo và rap đều tạo được ấn tượng.

Sau tập 1 của Em xinh say hi, tiết mục AAA nhanh chóng phủ sóng và chiếm vị trí dẫn đầu ở danh sách âm nhạc thịnh hành trên YouTube. Điều này càng cụ thể cho màn knock-out của Tiên Tiên trước Bích Phương, trong trận chiến đầu tiên của Em xinh mùa 1.

Pháo, Phương Mỹ Chi "chiếm spotlight" từ trước và sau tiết mục biểu diễn.

Khởi đầu bùng nổ

Cuộc chơi của Em xinh say hi được vận hành theo công thức tương tự Anh trai say hi. Trước khi Em xinh lên sóng, game show bị hoài nghi về khả năng thành công, khi cái bóng của "Anh trai" được cho sẽ bao trùm tất cả. Thất bại của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng mùa 2 về mặt tạo hiệu ứng cho thấy một game show quy tụ nghệ sĩ nữ sẽ khó thu hút hơn nam giới.

Tuy nhiên, Em xinh say hi khởi đầu bùng nổ. Tập phát sóng đầu tiên của game show trên YouTube nhanh chóng vào top 5 thịnh hành. Các tiết mục của Liên quân 1 và 2 cũng dễ dàng "leo top" ở danh mục thịnh hành âm nhạc, khi bên cạnh không có đối thủ xứng tầm.

Tương tự Anh trai say hi, âm nhạc của Em xinh hướng đến yếu tố "trending" là chủ yếu. Cốt lõi của các tiết mục là những sân khấu trình diễn, nhưng tổng thể bài hát được "đóng gói" kỹ càng về bố cục, thời lượng, như một sản phẩm âm nhạc độc lập.

Sức hút ban đầu mà Em xinh tạo ra còn đến từ lối dẫn phóng khoáng của Trấn Thành, nghiêng về yếu tố tạo ra những câu nói, khoảnh khắc chọc cười. 30 em xinh được đặt vào guồng quay của cuộc chơi không chỉ tỏa sáng bằng âm nhạc, mà phải hoạt ngôn, sẵn sàng pha trò, thành "cần câu view" của chương trình.

Bích Phương đã cố tỏ ra hoạt ngôn, hài hước trong vai trò là đội trưởng của Liên quân 1. Phương Mỹ Chi khiến khán giả ngỡ ngàng khi hoàn toàn rũ bỏ hình tượng của cô gái miền Tây chân chất ngày nào, nay xông xáo và ồn ào trên sân khấu. Hay Miu Lê, Orange, những nhân tố được định hướng thành "cây hài" của game show, đúng như chờ đợi từ khán giả.

Hai tiết mục trình diễn của Liên quân 1 và Liên quân 2 chỉ mang tính khởi động cho một cuộc đua dài hơi. Song, khán giả cũng dễ dàng nhìn ra những Em xinh trội lên hẳn so với phần còn lại vì nắm trong tay nhiều lợi thế. Trong đó, những Em xinh có khả năng tự viết nhạc ngay lập tức có cơ hội để ghi dấu ấn cho bản thân ở lần chào sân tại game show.

Đó là Tiên Tiên, Pháo, Orange, Saabirose, Đào Tử APJ, 52Hz, những người tham gia viết lời mới cho bài hát, đều có các phân đoạn điểm nhấn. Những Em xinh trẻ trung, có nền tảng vũ đạo và trình diễn sân khấu tốt đã bắt nhịp nhanh với game show. Trong khi đó, một số cái tên "nhẵn mặt", được kỳ vọng như Bích Phương, Bảo Anh chưa thật sự nổi trội.