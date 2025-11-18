Trong tập 43 của Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, mối quan hệ giữa Đăng (Doãn Quốc Đam) và Mỹ Anh (Phương Oanh) đã chính thức khép lại bằng quyết định “đường ai nấy đi”. Dù trái tim còn nguyên vẹn tổn thương, Mỹ Anh vẫn cố gắng tìm lại thăng bằng sau cuộc hôn nhân nhiều kỳ vọng và cũng nhiều hụt hẫng.

Một trong những cảnh gây chú ý là đoạn tâm sự giữa Mỹ Anh và Lam (Quỳnh Kool). Giữa không gian ấm áp của hai chị em, Lam vô tình thốt lên câu nói: “Tại chị ấy, chị lúc nào cũng muốn phải phấn đấu. Nhưng mà cũng phải vừa phải thôi đúng không.” Chỉ một câu nói nhẹ nhàng nhưng như chạm đúng mạch cảm xúc, khiến Mỹ Anh lặng người và nhận ra điều mà trước giờ cô chưa từng đối diện.

Mỹ Anh vốn cầu toàn trong mọi việc, và sự cầu toàn ấy len cả vào hôn nhân. Cô luôn muốn mọi thứ phải đúng chuẩn, phải tốt hơn, phải hoàn thiện hơn. Nhưng hôn nhân không vận hành bằng “chuẩn”, mà bằng sự thấu hiểu. Nhận ra điều đó, Mỹ Anh bắt đầu học cách buông nhẹ, học cách tha thứ cho chính mình.

Lam chỉ mong chị gái đừng tự làm khổ bản thân nữa: Cuộc đời đã đủ nhiều áp lực rồi, đôi khi chỉ cần sống vừa phải, thương mình nhiều hơn một chút.

Thế nhưng, bên cạnh nội dung giàu cảm xúc của cảnh phim, điều khiến mạng xã hội “dậy sóng” lại nằm ở… cái tai của Phương Oanh.

Khi phân đoạn được phát sóng, phần bình luận trên các nền tảng nhanh chóng ngập tràn những thắc mắc xoay quanh hình ảnh của Mỹ Anh. Điều gây bàn tán không phải biểu cảm, không phải trang phục, mà chính là… cái tai của Phương Oanh.

Nhiều người ngạc nhiên khi thấy góc nghiêng của cô trông khác lạ hơn mọi lần. Netizen bình luận: "Sao mình nhìn tai của Phương Oanh nhìn lạ thế nhỉ?", "Cái tai của Phương Oanh nhìn kiểu thế nào ấy", "Sao cái tai của Phương Oanh nó lạ dữ…".

Một số khán giả tinh ý còn cho rằng trong vài phân cảnh, phần tai của Phương Oanh như hơi nhọn hoặc gấp khúc, khiến gương mặt trông khác thường. Theo nhiều người Phương Oanh thời điểm đóng Lặng Yên Dưới Vực Sâu là thời kỳ xinh đẹp và rực rỡ nhất.

Người đẹp cũng từng xác nhận có can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ dể trở nên xinh đẹp hơn nhưng nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Người khen cô quyết định đúng đắn, người lại tiếc nuối vẻ đẹp tự nhiên 1 thời.

Dù những bình luận này mang nhiều tính quan sát hơn là phán xét, nhưng cũng đủ để tạo thành một chủ đề bàn luận nóng hổi dưới các bài đăng liên quan đến tập phim.

Cũng giống nhiều phim truyền hình Việt gần đây, Gió Ngang Khoảng Trời Xanh có lượng người theo dõi “khủng”, đặc biệt ở những phân đoạn giàu cảm xúc. Điều đó khiến khán giả chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhất trong khung hình, từ tóc, lớp trang điểm, cho đến chiếc tai.

Dù thực hư về sự thay đổi này chưa được người trong cuộc lên tiếng, câu chuyện “cái tai của Phương Oanh” vẫn trở thành chủ đề gây cười, gây bàn tán nhưng không quá tiêu cực.