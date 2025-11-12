Cake tặng iphone 17 cho các “sếp” gửi tiết kiệm từ 5 triệu

Từ làm "sếp" khoản dư với loạt ưu đãi chồng ưu đãi

Trong mỗi lĩnh vực, khái niệm "làm sếp" được định nghĩa hoàn toàn khác nhau. Với tài chính cá nhân, "làm sếp" là khi một người biết cách làm chủ khoản dư của chính mình, biết gửi tiết kiệm đúng lúc, chọn đúng nơi để sinh lời đều đặn mỗi ngày. Để hành trình đó trở nên dễ dàng và hứng khởi hơn, Cake triển khai đồng loạt nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Theo đó, từ ngày 12/11 đến ngày 31/12/2025, Ngân hàng số Cake by VPBank triển khai chương trình "Thử thách tiết kiệm: Có công làm "sếp", có ngày lãnh iPhone", mang đến số lượng lớn giải thưởng gồm 50 iPhone 17 thời thượng và 50.000 lì xì trực tiếp vào tài khoản, với tổng giá trị lên đến 1,5 tỷ đồng.

Cụ thể, với mỗi giá trị tiết kiệm từ 5.000.000 đồng, kỳ hạn tối thiểu 3 tháng, khách hàng sẽ nhận được lượt chơi để mở các phong bì may mắn. Với mỗi phong bì, khách hàng có cơ hội trúng 1 chiếc iPhone 17 hoặc tiền thưởng trực tiếp vào tài khoản. Mỗi khách hàng được nhận tối đa 10 lượt chơi cho một sổ tiết kiệm.

Càng mở nhiều sổ tiết kiệm, với giá trị khoản gửi lớn, khách hàng càng có nhiều cơ hội mở phong bì may mắn, sở hữu loạt quà tặng hấp dẫn.

Đặc biệt, số lượng giải thưởng chưa có người trúng được Cake liên tục cập nhật ngay tại giao diện chính của thử thách. Điều này không chỉ giúp khách hàng biết mình vẫn còn cơ hội "làm sếp" iPhone 17, mà còn thể hiện sự minh bạch giải thưởng xuyên suốt thời gian diễn ra chương trình.

Song song đó, Cake còn triển khai ưu đãi tặng thêm lãi suất tiết kiệm online. Khách hàng lần đầu tiên mở sổ tiết kiệm kỳ hạn từ 6 tháng sẽ nhận ngay ưu đãi lãi suất cộng thêm 0,6%/năm, áp dụng cho mọi giá trị tiền gửi.

Với khách hàng đã từng gửi tiết kiệm trên Cake, khi thực hiện mở mới khoản tiền gửi sẽ được cộng thêm trực tiếp các mức lãi suất 0,2% với sổ tiết kiệm từ 20.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng; 0,4% với sổ tiết kiệm từ 100.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng; và 0,6% với sổ tiết kiệm từ 200.000.000 đồng trở lên.

Từ ngày 4/11/2025, Cake chính thức áp dụng mức lãi suất mới cho sản phẩm Tiền gửi có kỳ hạn.

Loạt chương trình ưu đãi mới từ Cake càng khiến thị trường tiền gửi sôi động hơn. Thực tế, từ đầu tháng 10 đến nay, thị trường tiền gửi ghi nhận sự nhộn nhịp khi nhiều ngân hàng đồng loạt tăng lãi suất tiết kiệm. Tính đến nay, Cake đang là một trong những ngân hàng số có mức lãi suất hấp dẫn nhất cho các sản phẩm tiết kiệm online, với kỳ hạn 6 tháng là 6,3% và kỳ hạn 12 tháng lên tới 6,5%.

Đến "làm safe" khoản dư với bảo mật đa tầng

Bên cạnh lãi suất hấp dẫn, Cake còn đầu tư mạnh mẽ vào các giải pháp bảo mật hiện đại, nhằm bảo vệ mọi khoản dư của khách hàng. Tại Việt Nam, Cake là ngân hàng số tiên phong ra mắt tính năng "Tăng cường bảo mật tiền gửi bằng mã khóa".

Khi mở sổ tiết kiệm và chọn thêm tính năng này, hệ thống sẽ cung cấp một dãy ký tự mã khóa cho chủ tài khoản. Cả khi tài khoản bị truy cập trái phép, hacker cũng không thể "tấn công" sổ tiết kiệm nếu không có mã bí mật. Đây là cách để Cake trao quyền cho khách hàng tự tay "làm safe" mỗi khoản tiết kiệm online thành một két sắt di động an toàn tối ưu.

Tính năng "Tăng cường bảo mật tiền gửi bằng mã khóa" giúp người dùng bảo vệ tối ưu khoản tiền tiết kiệm.

Ngoài ra, Cake cũng tiên phong trong chuẩn bảo mật khi là ngân hàng số đạt chuẩn ISO/IEC 30107-3 cấp độ 2 - cấp độ cao nhất trong xác thực khuôn mặt, PCI DSS 4.0 cấp độ 1 - mức cao nhất về bảo mật dữ liệu thẻ, ứng dụng chuẩn xác thực không mật khẩu FIDO2...

Chia sẻ về thử thách tiết kiệm Có công làm "sếp", có ngày lãnh iPhone cùng các tính năng bảo mật đa tầng, đại diện Ngân hàng số Cake by VPBank cho biết, Cake muốn mang đến trải nghiệm gửi tiết kiệm online thú vị, sinh lời tốt nhưng vẫn an toàn tuyệt đối - đúng với tinh thần của một ngân hàng số trẻ trung và sáng tạo. Ở Cake, bảo vệ tài sản và dữ liệu của khách hàng luôn là ưu tiên cao nhất.