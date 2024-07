Cầm 100 nghìn đi ăn xôi gà Number One cạnh chợ Bến Thành được Michelin đề xuất

Khởi đầu là gánh hàng rong từ gần 70 năm trước, quán Xôi gà Number One (địa chỉ 15 đường Nguyễn Trung Trực, Quận 1) đã dần dần gầy dựng được thương hiệu của mình đúng với tên gọi - ngon bậc nhất Sài Gòn.

Nằm ngay bên hông chợ Bến Thành, xôi gà Number One trở thành địa chỉ quen thuộc của người dân cũng như khách du lịch. Theo nhiều thực khách, điều làm tên tuổi của quán, chính là đĩa xôi thơm, ngon chất lượng, đảm bảo vệ sinh và đặc biệt giá cả phải chăng.

Món xôi gà tại quán.

Món ăn của quán cũng rất phong phú, ngoài phần xôi gà, xôi bắp truyền thống, bạn có thể trải nghiệm thêm xôi phá lấu, xôi gà lòng trứng non…

Món rẻ nhất ở đây là xôi bắp với giá 20.000 đồng và cao nhất là 40.000 đồng cho một phần xôi đùi gà. Chỉ 100.000 đồng, thực khách có thể gọi từ 3 - 4 món thoải mái cho 2 - 3 người ăn.

Quán xôi là một trong những địa chỉ ẩm thực lâu đời ở chợ Bến Thành, trải qua ba thế hệ gia truyền gần 70 năm.

Bắt đầu từ gánh hàng rong của cụ Đỗ Thị Tịnh (SN 1923) bán từ cuối những năm 50 tại đường Nguyễn An Ninh (Quận 1). Khi ấy cụ chỉ bán xôi bắp, về sau con cụ là bà Lê Thị Thịnh (SN 1957) lấy chồng và sinh con là anh Nguyễn Hiếu Trung (1982, chủ quán hiện tại) mới phát triển thêm món xôi gà. Từ đó đến nay, xôi gà và xôi bắp là hai món kinh doanh chính của gia đình.

Quán xôi khẳng định được thương hiệu nhờ đồ ăn ngon, giá cả hợp lý.

Theo anh Trung, sau khi cụ Tịnh qua đời năm 2019, hai mẹ con anh vẫn tiếp tục kinh doanh món ăn này với mong muốn quán sẽ còn phát triển qua nhiều thế hệ hơn nữa. Hiện tại, mẹ của anh tuổi đã cao nên vợ chồng anh trực tiếp đứng bán. Ngoài ra, còn có những người họ hàng cùng bán và duy trì quán xôi này.

Anh Trung cho biết có vị khách ăn đây từ khi chưa lập gia đình tới lúc có con vẫn ghé quán. Nhiều khách cũng đặt giao xôi của quán với số lượng lớn. Khách du lịch từ các nước đều ghé đây, nhiều nhất là khách Nhật.

Về cái tên Xôi gà Number One anh Trung chia sẻ, trước đây quán chỉ là gánh hang rong của cụ, sau này khi mua được nhà để có chỗ bán ổn định, mẹ của anh mới đặt tên cho quán Number One và lấy tên này đến giờ. Chữ Number One chính là thể hiện sự mong muốn xôi gà ngon số một.

Mặc dù quán xôi đã lâu đời và cũng có thương hiệu riêng, được nhiều người đặc biệt là du khách nước ngoài biết đến. Nhưng quán vẫn không chạy theo số đông, thị trường mà vẫn giữ mức giá bình dân.

“Tôi bán cho nhiều khách, có người là du khách cũng có người là công nhân bình thường đều có thể mua ăn được. Người ta đến quán mình ăn 1- 2 lần không phải để cho biết mà ăn để đi làm đi học và ăn được hằng ngày. Tôi luôn đặt suy nghĩ rằng mình nuôi khách thì khách nuôi mình” , anh Trung chia sẻ.

Quán xôi gà Number One được Michelin vinh danh là món ăn đường phố ấn tượng với giá bình dân.

Anh còn cho biết những năm 2000, xôi gà chỉ có giá 5.000 đồng, xôi bắp 3.000 đồng. “ Bây giờ cầm 30.000 đồng đi dạo Quận 1 nếu không tìm thấy quán ăn nào có giá này, hãy ghé vào quán xôi gà của chúng tôi ”, anh Trung nói vui.

Khi biết tin quán xôi có tên trong danh sách Michelin vinh danh, gia đình rất vui mừng và hãnh diện khi từ một gánh hàng rong giờ đây đã trở thành một thương hiệu đặc biệt nằm giữa Quận 1.

Trần Thanh Thảo, sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn TP.HCM cho hay: “Quán nằm gần trường nên sau khi ăn thử thấy rất hợp khẩu vị giá cũng vừa túi tiền nên tôi trở thành “mối ruột” của quán”.

Cũng là khách ruột của quán, ông Bảy (ngụ Quận 1) cho hay, quán xôi có từ lâu, gia đình thường xuyên ghé mua mang về ăn. Qua nhiều năm, quán vẫn giữ được hương vị đặc trưng. Xôi ngon, dẻo, gà vừa miệng, có vị đặc trưng của quán và đảm bảo an toàn thực phẩm.