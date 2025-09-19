Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với giám đốc Nguyễn Vương Hoài và Huỳnh Hữu Thuận

Ngày 18/9, Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa qua đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Vương Hoài và Huỳnh Hữu Thuận để điều tra hành vi trốn thuế.

Bị can Nguyễn Vương Hoài (Ảnh: Công an An Giang).

Bị can Huỳnh Hữu Thuận (Ảnh: Công an An Giang).

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ ngày 3/5 đến 13/6/2024, Nguyễn Vương Hoài (42 tuổi, trú tại TPHCM) - Giám đốc Công ty CP Đầu tư XNK Đông Dương đã mua 16 hóa đơn giá trị gia tăng khống của Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển TMDV Delta (An Giang), với tổng giá trị ghi hóa đơn hơn 14,3 tỷ đồng để hợp thức hóa nguồn cát mua không hóa đơn, chứng từ bán cho các công ty khác để thu lợi bất chính.

Hoài đã sử dụng 14 hóa đơn khống để kê khai khấu trừ thuế, gây thất thoát ngân sách Nhà nước gần 1,2 tỷ đồng.

Còn đối với bị can Huỳnh Hữu Thuận (42 tuổi, trú tại Tây Ninh) - Giám đốc Công ty TNHH TMDV Xây dựng Thuận Hưng, từ ngày 23/1 đến 30/5/2024, đã mua 18 hóa đơn khống của hai doanh nghiệp khác nhau, với tổng giá trị ghi hóa đơn hơn 3,7 tỷ đồng.

Thuận cũng dùng những hóa đơn này hợp thức hóa nguồn cát mua không có hóa đơn chứng từ để bán lại, gây thiệt hại cho ngân sách hơn 327 triệu đồng.