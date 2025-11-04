Cấm một chiều cầu Long Biên, dòng xe đổ dồn sang cầu Chương Dương gây kẹt cứng

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cầu Long Biên tạm cấm một chiều để sửa chữa khiến lượng xe dồn sang cầu Chương Dương tăng mạnh, gây ùn ứ nghiêm trọng trong các khung giờ cao điểm.

Từ 1/11, cầu Long Biên cấm toàn bộ phần đường dành cho xe thô sơ hướng từ phường Bồ Đề sang Hoàn Kiếm trong 61 ngày, để phục vụ sửa chữa định kỳ tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng. Các phương tiện di chuyển qua sông Hồng theo hướng Long Biên - Xuân Quan sẽ phải đi vòng qua cầu Chương Dương.

Sau 3 ngày thực hiện phương án phân luồng, lượng xe dồn sang cầu Chương Dương tăng đột biến, khiến khu vực này rơi vào cảnh ùn tắc kéo dài. Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, từ sáng sớm nay (4/11), lối lên cầu Chương Dương hướng đi Hoàn Kiếm xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.

Lực lượng CSGT túc trực từ sớm để điều tiết, song áp lực giao thông vẫn rất lớn, đặc biệt trong khung giờ cao điểm sáng và chiều.

Trên đường Nguyễn Văn Cừ (lối dẫn lên cầu Chương Dương), dòng ô tô nối đuôi nhau kéo dài hàng cây số, chen chúc nhích từng chút một.

Tương tự, khu vực đê Xuân Quan dẫn lên cầu Chương Dương cũng rơi vào tình trạng hỗn loạn, ùn tắc kéo dài.

Tại một lối lên khác hướng về cầu Chương Dương, dù người dân đã treo biển “ngõ cụt”, nhưng dòng xe máy vẫn cố tình đi vào, khiến khu vực này rơi vào cảnh tắc không lối thoát.

Anh Dương Văn Thanh (ở phường Long Biên) chia sẻ: “Trước đây, dù có ùn tắc vào giờ cao điểm, tôi cũng chỉ mất khoảng 10–15 phút để qua cầu Chương Dương. Nhưng từ khi cầu Long Biên tạm cấm một chiều, lượng xe dồn về đây quá đông, tôi phải mất hơn 30 phút mới có thể đi qua sông".

Trời mưa rét, đường đông nghẹt khiến người dân chật vật di chuyển trong giờ cao điểm buổi sáng.

Trong khi đó, lối đi trên cầu Long Biên hướng từ phường Bồ Đề sang Hoàn Kiếm đã được rào chắn để phục vụ thi công. Tuy nhiên, nhiều người vẫn cố tình lái xe đi ngược chiều, khiến giao thông trở nên hỗn loạn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Việc sửa chữa cầu Long Biên sẽ kéo dài trong 61 ngày, khiến áp lực giao thông tăng cao, nhất là trong thời điểm cuối năm.

Trong tình trạng ùn tắc vẫn tiếp diễn trong những ngày tới, lực lượng cảnh sát giao thông cho biết sẽ kiến nghị Sở Xây dựng Hà Nội xem xét điều chỉnh lại phương án phân luồng, tổ chức giao thông cho phù hợp hơn, nhằm đảm bảo việc đi lại thuận tiện cho người dân.

