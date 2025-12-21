Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Câm nín trước nữ thần Vpop 36 tuổi vẫn đẹp chấp 10 Hoa hậu, hạ gục 60.000 người

21-12-2025 - 20:45 PM | Lifestyle

Ngộp thở trước từng khung hình của cô "tiên tóc".

Đại nhạc hội Y-CONCERT hôm qua với quy mô 60.000 khán giả đã đánh dấu lần đầu tiên hơn 55 nghệ sĩ từ Vũ trụ Anh Tài - Chị Đẹp - Tân Binh cùng xuất hiện trong một đêm nhạc kéo dài 10 tiếng. Và giữa dàn sao đình đám ấy, một cái tên đã khiến cõi mạng "dậy sóng" ngay khi đêm concert còn chưa kết thúc - Bùi Lan Hương.

Từ những khung hình ở hậu trường của ekip đến ảnh chất lượng cao của người hâm mộ hay cả ảnh cam thường từ màn hình led, viusal của giọng ca Nhan Sax đều khiến cõi mạng dậy sóng ngay khi đêm concert còn chưa kết thúc. Bùi Lan Hương không cần hiệu ứng cầu kỳ, hay góc máy ưu ái, vẫn hiện lên như một nữ thần điện ảnh khiến khán giả không thể rời mắt.

Bùi Lan hương ở hậu trường Y-CONCERT (Nguồn @caoquy.duong).

Một trong những tạo hình nhất, Bùi Lan Hương xuất hiện trong bodysuit da ôm sát, kết hợp áo khoác ngoài tối màu, tạo nên tổng thể vừa gợi cảm, vừa sắc lạnh. Thiết kế corset giúp tôn trọn đường cong, đặc biệt là vòng eo và đôi chân thon dài, hoàn toàn phá vỡ hình ảnh "cô tiên tóc" mong manh từng gắn liền với nữ ca sĩ suốt nhiều năm.

Đáng chú ý, bộ trang phục còn khéo léo để lộ hình xăm đôi cánh ở vị trí đầy gợi cảm trên cơ thể nữ ca sĩ. Một Bùi Lan Hương táo bạo hơn, tự tin hơn, và dường như đã bước sang một chương hoàn toàn mới sau khi tham gia Chị Đẹp Đạp Gió 2024. Không còn là sự mơ màng, thoát tục quen thuộc ngày trước, nữ ca sĩ giờ đây mang đến cảm giác quyền lực, quyến rũ và thời thượng.

Câm nín trước nữ thần Vpop 36 tuổi vẫn đẹp chấp 10 Hoa hậu, hạ gục 60.000 người- Ảnh 1.
Câm nín trước nữ thần Vpop 36 tuổi vẫn đẹp chấp 10 Hoa hậu, hạ gục 60.000 người- Ảnh 2.

Viusal lạnh lùng, ma mị của Bùi Lan Hương nhưng đi cùng một phong cách mới (Ảnh idkwhi_1989, melune_forblh).

Nếu như ở look đầu Bùi Lan Hương toát lên vẻ quyền lực, ma mị, thì ở look thứ hai, cô lại biến hóa thành một nữ thần rực rỡ trong bộ cánh đỏ từng xuất hiện trong MV của bản hot mới phát hành. Chiếc áo khoác lông đỏ rực kết hợp với váy ngắn cùng tone tạo nên tổng thể vừa sang trọng vừa nổi bật. Kiểu tóc xoăn bồng bềnh, makeup đậm với đôi môi đỏ quyến rũ - tất cả tạo nên hình ảnh một nàng diva đầy cuốn hút.

Câm nín trước nữ thần Vpop 36 tuổi vẫn đẹp chấp 10 Hoa hậu, hạ gục 60.000 người- Ảnh 3.

Ảnh cam thường từ màn hình led cũng không có điểm trừ (Nguồn lameday01).

Đây chính là kiểu styling mà khán giả từng trầm trồ tại concert Chị Đẹp trước đó - mỗi khi Bùi Lan Hương được quay lên màn hình lớn focus cam, hàng nghìn khán giả đều ủng hộ rất nhiệt tình. Hình ảnh mới của nữ ca sĩ sinh năm 1989 tạo liên tưởng đến những K-pop idol trên sân khấu quốc tế.

Câm nín trước nữ thần Vpop 36 tuổi vẫn đẹp chấp 10 Hoa hậu, hạ gục 60.000 người- Ảnh 4.
Câm nín trước nữ thần Vpop 36 tuổi vẫn đẹp chấp 10 Hoa hậu, hạ gục 60.000 người- Ảnh 5.

Cô tiên tóc phô diễn mái tóc biết nhảy múa (Ảnh tiemanhmuusinh, utoogau).

Câm nín trước nữ thần Vpop 36 tuổi vẫn đẹp chấp 10 Hoa hậu, hạ gục 60.000 người- Ảnh 6.

Một tạo hình được nhận xét giống Harley Quinn của Bùi Lan Hương (Ảnh idkwhi_1989).

Đây không phải lần đầu Bùi Lan Hương khiến công chúng phải bàn tán về visual vượt chuẩn Hoa hậu. Trước đó, tại đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2024 sự xuất hiện của cô với tư cách ca sĩ khách mời đã vô tình chiếm trọn spotlight. Trong khi các thí sinh tự tin sải bước với đầm dạ hội lộng lẫy, Bùi Lan Hương lại nổi bật theo một cách rất khác. Kiểu tóc xoăn bồng bềnh, lớp makeup sắc sảo mang hơi hướng cổ điển, cùng thần thái trầm tĩnh khiến cô gợi nhớ đến những minh tinh điện ảnh càng ngắm càng mê.

Khoảnh khắc nữ ca sĩ đứng trước dàn thí sinh Hoa hậu Việt Nam nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội. Không ít ý kiến cho rằng, chỉ riêng visual và khí chất của Bùi Lan Hương lúc đó đã đủ sức "chặt đẹp" cả dàn chân dài.

Câm nín trước nữ thần Vpop 36 tuổi vẫn đẹp chấp 10 Hoa hậu, hạ gục 60.000 người- Ảnh 7.

Khung hình từng viral của Bùi Lan Hương khi đứng giữa dàn Hoa hậu (Ảnh Hoa Hâụ Việt Nam).

Theo Chhrist

Thanh niên Việt

