Nền tảng dữ liệu du lịch quốc gia Visit Vietnam chính thức ra mắt tại Hội thảo “Visit Vietnam - Kết nối dữ liệu, kiến tạo tương lai du lịch” chiều 20/12 tại Phú Quốc. Được phát triển trên nền tảng dữ liệu công nghệ tiên tiến do Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA) xây dựng, Visit Vietnam nhằm kiến tạo môi trường kinh doanh du lịch minh bạch – an toàn – hiệu quả.

Đây là nơi doanh nghiệp trực tiếp tạo doanh thu & mở rộng thị trường, du khách tra cứu – lựa chọn – trải nghiệm dịch vụ chất lượng. Bằng việc kết nối Chính phủ – Doanh nghiệp – Du khách, Visit Vietnam góp phần kiến tạo hệ sinh thái du lịch số toàn diện cho quốc gia.

Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng và Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam ( VNAT ) nhận định: "Dữ liệu là một trong những chốt chặn của cách mạng công nghiệp 4.0. Chúng ta đã có những hoạt động mạnh mẽ về phát triển du lịch công nghệ, du lịch thông minh, điểm đến thông minh trong suốt thời gian vừa qua.

Tuy nhiên, ở góc độ quốc gia, chúng ta vẫn còn thiếu một nền tảng dữ liệu chính thức quốc gia ngành du lịch. Visit Vietnam đã đáp ứng được cái nhu cầu, cái mong mỏi hết sức bức thiết của cộng đồng doanh nghiệp nói riêng, của cơ quan quản lý nhà nước, ngành du lịch nói chung. Đó sẽ là một cái nền tảng kết nối dữ liệu chính thức, một cái cổng thông tin chính thức kết nối từ cơ quan quản lý nhà nước, từ hệ thống dữ liệu chính thức với các cái địa phương, với các doanh nghiệp".﻿

﻿Dữ liệu đóng vai trò then chốt đối với đời sống, kinh tế, đặc biệt là du lịch. "Dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống" là yêu cầu cốt lõi trong chuyển đổi số Việt Nam, nhằm vận hành hiệu quả Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, phục vụ quản lý, hoạch định chính sách và cung cấp dịch vụ công tốt hơn. Cụ thể:

Đúng : Dữ liệu khớp thực tế, chính xác từng thông tin cá nhân, sự vật, hiện tượng.

Theo ông Trương Quốc Hùng – Chủ tịch Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội, ở góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp lữ hành, Sun Group là một trong những đơn vị tiên phong, có đóng góp nổi bật trong việc làm đẹp các vùng đất và kiến tạo những điểm đến hấp dẫn, góp phần nâng tầm vị thế du lịch Việt Nam trên bản đồ thế giới.

"Chúng tôi tin rằng, với sự đồng hành của Sun Group và các đối tác, nền kinh tế dữ liệu du lịch Việt Nam sẽ ngày càng phong phú, tạo nền tảng vững chắc để doanh nghiệp lữ hành khai thác, số hóa và sử dụng dữ liệu chuẩn trong quảng bá, thu hút du khách quốc tế đến với Việt Nam", ông Hùng chia sẻ.

Visit Vietnam mang lại tiện ích thiết thực cho người dùng. Du khách được hỗ trợ bởi trợ lý du lịch ảo - AI Travel Assistant, tạo lịch trình cá nhân hóa, đặt dịch vụ lưu trú, vé tham quan, quản lý hành trình thống nhất, tra cứu thông tin điểm đến thời gian thực và nhận cảnh báo đông đúc, thời tiết. Doanh nghiệp có bộ công cụ quản trị thông minh để cập nhật sản phẩm, theo dõi nhu cầu thị trường. Cơ quan quản lý theo dõi sức chứa điểm đến, điều tiết dòng khách qua bản đồ dữ liệu du lịch thời gian thực.

Là doanh nghiệp vận hành hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí tại nhiều điểm đến trọng yếu trên cả nước, tập đoàn hiểu rõ thách thức khi dữ liệu còn phân tán. Việc tham gia không chỉ là nhiệm vụ công nghệ, mà là trách nhiệm với ngành và đất nước – đóng góp kinh nghiệm thực tiễn, năng lực vận hành và dữ liệu thực tế từ hệ sinh thái của mình. Lợi thế từ hệ sinh thái Sun Group cung cấp “mẫu dữ liệu sống” phong phú, chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc gia, làm tiền đề cho mô hình dự báo toàn ngành. Nền tảng dự kiến vận hành chính thức quý II/2026.

﻿Ông Phạm Văn Thủy - Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhận định: “Visit Vietnam sẽ xây dựng khung dữ liệu chuẩn quốc gia, làm nền tảng cho các hệ thống quản trị và kinh doanh du lịch. Từ đó, hỗ trợ các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện hiệu quả vai trò quản lý, thống kê, báo cáo và dự báo xu hướng phát triển du lịch".

