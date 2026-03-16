"Cam thường" bóc nhan sắc thật gây sửng sốt của Lưu Diệc Phi

Vào ngày 10/3, Lưu Diệc Phi đã tham dự Tuần lễ thời trang Paris (Paris Fashion Week). Tuy nhiên, cô có màn đổ bộ sự kiện lớn đầy thất vọng. Cách make-up, làm tóc và cách lựa chọn trang phục của Lưu Diệc Phi bị chê "sến súa như bà thím", không còn vẻ đẹp "thần tiên tỷ tỷ" thoát tục quen thuộc. Đến ngày 15/3, Lưu Diệc Phi tiếp tục được trông thấy xuất hiện trên đường phố Paris. Một lần nữa, visual của mỹ nhân Trung Quốc trở thành tâm điểm bàn tán trên MXH.

Không còn "xu" như ngày tham dự Paris Fashion Week, hình ảnh giản dị, gương mặt ít son phấn khi đi tham quan bảo tàng Louvre và đi ăn uống của Lưu Diệc Phi khiến dân tình không khỏi xôn xao, sửng sốt. Qua cam thường, nữ diễn viên ghi điểm với vẻ ngoài xinh đẹp cùng khí chất thanh tao, nhẹ nhàng, khiến người xem khó có thể rời mắt. Khoảnh khắc đời thường tỏa sáng ngút ngàn này khiến cư dân mạng phần nào quên đi diện mạo quê, sến, mặt dày cộp phấn của "thần tiên tỷ tỷ" ở Paris Fashion Week.

Lưu Diệc Phi vừa khiến dân tình thất vọng toàn tập với diện mạo quê, sến ở Paris Fashion Week vào ngày 10/3. Ảnh: Getty Images.

Đến ngày 15/3, "team qua đường" đã bắt gọn khoảnh khắc Lưu Diệc Phi dạo chơi trên đường phố Paris. Nguồn: Xiaohongshu.

Qua khoảnh khắc cam thường, Lưu Diệc Phi ghi điểm với vẻ ngoài xinh đẹp cùng khí chất thanh tao, nhẹ nhàng. Dù không trang điểm và ăn mặc cầu kỳ, nữ diễn viên vẫn nổi bật với làn da trắng sáng, ngũ quan hài hòa thanh tú. Ảnh: Xiaohongshu.

Lưu Diệc Phi là tượng đài nhan sắc, nằm trong nhóm sao đắt giá nhất giới giải trí Hoa ngữ. Gần đây, cô tiếp tục ghi dấu ấn qua Mộng Hoa Lục, Đi đến Nơi Có Gió, Câu Chuyện Hoa Hồng và nhiều dự án lớn khác.

Dù ít đóng phim hơn so với trước, Lưu Diệc Phi vẫn luôn nằm trong top diễn viên có sức ảnh hưởng lớn nhất Cbiz (thậm chí dẫn đầu bảng xếp hạng Baidu năm 2025 dù không có phim mới). Cô còn là đại sứ nhiều thương hiệu lớn, với cát-xê khoảng 25 triệu NDT/hợp đồng quảng cáo (87,5 tỷ đồng).

Sau khi chia tay tài tử Hàn Quốc Song Seung Hun, nữ diễn viên được cho biết đã không hẹn hò thêm bất kỳ ai khác trong 8 năm qua. Theo cánh săn ảnh, Lưu Diệc Phi lẻ bóng, hầu như đồng hành cùng mẹ, chuyên tâm đóng phim và dự sự kiện khắp thế giới. Để biệt thự rộng hàng nghìn mét vuông bớt trống trải, người đẹp nhận nuôi gần 50 chú chó và chú mèo bị bỏ rơi.

Lưu Diệc Phi không hẹn hò ai hơn 8 năm sau chia tay Song Seung Hun. Ảnh: Weibo.

Nguồn: Sina, Sohu