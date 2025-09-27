Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Camera AI có thể nhận diện và ra cảnh báo dù tài xế cố tình dán, che biển số

27-09-2025 - 08:55 AM | Xã hội

Theo đại diện Cục CSGT, dù tài xế cố tình dán, che biển số thì camera AI có tính năng tự động nhận diện và cảnh báo tới lực lượng làm nhiệm vụ.

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đơn vị đang thí điểm lắp đặt khoảng 10 camera AI trên các tuyến giao thông của nội đô Hà Nội và một số cao tốc. Sắp tới, hàng nghìn camera tương tự sẽ được lắp đặt trên toàn quốc.

Đối với các camera mới có tích hợp sẵn trí tuệ nhân tạo (camera AI), sẽ có nhiều tính năng tự động nhận diện thông qua những hình ảnh rất sắc nét. Đây là phương tiện hỗ trợ đắc lực cho lực lượng cảnh sát giao thông.

Các camera AI có thể nhận diện biển số xe, màu sắc, chủng loại phương tiện liên tục để truy vết; từ đó tra cứu đối soát với cơ sở dữ liệu về đăng ký xe để phát hiện nếu xe có dấu hiệu bất minh.

"Ngay cả khi tài xế cố tình dán, che biển số thì camera AI cũng có tính năng tự động nhận diện và cảnh báo tới lực lượng làm nhiệm vụ tại địa điểm gần nhất để xử lý", đại diện Cục CSGT cho hay.

Về tính năng, ngoài tự động phát hiện vi phạm, các camera AI thế hệ mới còn có thể đo tốc độ xe chạy; đo đếm lưu lượng xe để cảnh báo ùn tắc, điều chỉnh chu kỳ đèn giao thông; tự động phát hiện tai nạn giao thông và cảnh báo đến trung tâm chỉ huy để điều phối lực lượng tới giải quyết...

Ngoài ra, trí tuệ nhân tạo trong camera AI còn có thể được huấn luyện để phát hiện các hành vi mang tính chất định tính như: Không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu, không chấp hành vạch kẻ đường, đi sai làn, chuyển làn không có tín hiệu báo rẽ, đi ngược chiều, dừng đỗ xe không đúng nơi quy định…

Đại diện Cục CSGT cho biết thêm, thực hiện đề án hướng tới hiện đại hóa lực lượng, Cục CSGT sẽ ứng dụng khoa học công nghệ để tận dụng toàn bộ các dữ liệu có được từ hệ thống camera hiện hành.

Các camera đời cũ hơn sẽ được tận dụng hình ảnh ghi nhận, sau đó sẽ sử dụng AI để huấn luyện, nhận diện vi phạm .

"Các camera hiện hành vẫn được tận dụng sử dụng, không phải thay thế. Các camera AI mới sẽ được lắp thêm trên các tuyến đường", đại diện Cục CSGT nói.

Minh Tuệ/ VTC News

