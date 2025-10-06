Camera AI ở TP HCM có thể nhận diện những lỗi vi phạm nào?

Ngày 6-10, đại diện Phòng CSGT (PC08), Công an TP HCM cho biết đang ứng dụng hệ thống camera AI trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

TP HCM đang được lắp đặt nhiều camera AI.

Hướng đi tất yếu

Thực tế cho thấy TP HCM là đô thị đặc biệt, trung tâm kinh tế, văn hóa và xã hội năng động hàng đầu cả nước, tuy nhiên đối mặt với áp lực ngày càng gia tăng về giao thông đô thị. Do đó, việc ứng dụng công nghệ hiện đại, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý giao thông, đã trở thành một hướng đi tất yếu.

Những năm gần đây, PC08 đã từng bước triển khai, mở rộng và vận hành hệ thống camera giám sát giao thông tích AI, mang lại những chuyển biến rõ rệt trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.



Hệ thống camera AI hiện được bố trí trên hàng trăm tuyến đường, nút giao thông trọng điểm, các khu vực phức tạp về tình hình giao thông và sẽ không ngừng tăng lên theo lộ trình phát triển của thành phố.

Vị trí lắp đặt được lựa chọn dựa trên các tiêu chí khoa học và thực tiễn như: các khu vực điểm đen tai nạn giao thông, nơi có mật độ phương tiện cao, các tuyến đường dễ phát sinh vi phạm phổ biến cũng như khả năng truyền tải dữ liệu về trung tâm giám sát. Mục tiêu là tối ưu hóa khả năng giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm, đồng thời hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác điều hành giao thông hiệu quả hơn.

Quy trình xử lý vi phạm qua camera AI được PC08 xây dựng một cách chặt chẽ và minh bạch, đảm bảo tính khách quan, chính xác.

Các camera có khả năng tự động phát hiện các hành vi vi phạm như: không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, đi không đúng làn đường quy định, vượt quá tốc độ, không thắt dây an toàn, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện…

Những hình ảnh và dữ liệu vi phạm sẽ được truyền về trung tâm xử lý, nơi cán bộ chuyên trách tiến hành đối chiếu, xác minh thông tin trước khi ra thông báo và quyết định xử phạt theo đúng quy định của pháp luật. Quy trình này không chỉ rút ngắn thời gian xử lý mà còn hạn chế tối đa yếu tố chủ quan, nâng cao tính công bằng và minh bạch trong thi hành pháp luật.

Sau khi nhận quyết định xử phạt, người vi phạm có trách nhiệm nộp phạt theo đúng thời gian quy định. Việc nộp phạt có thể thực hiện trực tiếp tại kho bạc hoặc qua các kênh thanh toán điện tử.

Nâng cấp, mở rộng hệ thống camera AI

Sự hiện diện của hệ thống camera AI đã từng bước điều chỉnh hành vi và góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật giao thông của người tham gia giao thông. Đánh giá tại những khu vực có camera giám sát, nhiều hành vi vi phạm trước đây diễn ra khá phổ biến như vượt đèn đỏ, đi không đúng làn đường, sử dụng điện thoại khi lái xe… đã giảm rõ rệt.

Nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác quản lý giao thông, PC08 tiếp tục triển khai các định hướng nâng cấp, mở rộng hệ thống camera AI trong thời gian tới.

Trọng tâm là mở rộng phạm vi phủ sóng đến các tuyến đường, khu vực ngoại thành và tuyến giao thông mới; tích hợp công nghệ AI tiên tiến như nhận diện hành vi, phân tích dữ liệu theo thời gian thực để phát hiện đa dạng các loại vi phạm và đưa ra cảnh báo sớm...

Song song với đầu tư kỹ thuật, PC08 cũng chú trọng triển khai các giải pháp bảo đảm tính minh bạch, công bằng và tăng cường hiệu quả giám sát. Các quy trình xử lý vi phạm, tiêu chí lắp đặt camera được công khai rộng rãi; hoạt động của cán bộ xử lý được giám sát chặt chẽ; hệ thống tiếp nhận phản ánh, khiếu nại từ người dân được thiết lập để đảm bảo phản hồi kịp thời, chính xác.