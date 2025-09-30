Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Camera tích hợp AI phát hiện 29 trường hợp đi vào làn xe buýt BRT ở Hà Nội

30-09-2025 - 14:25 PM | Kinh tế số

Hệ thống camera tích hợp công nghệ AI lắp đặt trên đường Lê Văn Lương (Hà Nội) phát hiện 29 trường hợp đi vào làn đường xe buýt BRT.

Camera tích hợp AI phát hiện 29 trường hợp đi vào làn xe buýt BRT ở Hà Nội- Ảnh 1.

Hình ảnh camera tích hợp công nghệ AI ghi lại.

Ngày 29/9, theo thông tin từ Cục CSGT, cơ quan chức năng đã triển khai lắp đặt camera tích hợp công nghệ AI trên tuyến đường Lê Văn Lương (Hà Nội).

Qua thời gian từ 12h ngày 28/9 đến 12h ngày 29/9, camera tích hợp công nghệ AI đã ghi nhận 29 trường hợp đi sai làn đường. Cụ thể, các phương tiện này đi vào làn xe buýt nhanh BRT.

Cũng trong thời gian trên, camera tương tự lắp đặt trên tuyến phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (Hà Nội) đã tự động phát hiện 410 trường hợp vi phạm.

Trong đó, 239 trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm; 169 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ; 2 trường hợp đi ngược chiều.

Ngoài ra, camera tại km 20 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai ghi nhận có 2.299 phương tiện đi qua với tốc độ trung bình là 76 km/h. Đồng thời phát hiện 5 trường hợp không thắt dây đai an toàn.

Hệ thống camera tích hợp công nghệ AI giám sát hoạt động 24/24, tự động phát hiện các hành vi vi phạm, qua đó sẽ hạn chế thấp nhất việc CSGT phải trực tiếp dừng xe trên đường đối với một số hành vi vi phạm.

Sau khi ghi nhận vi phạm sẽ lập tức trích xuất hình ảnh/clip liên quan gồm tuyến đường, thời gian vi phạm, hành vi… những trường hợp này sẽ được đối chiếu với hệ thống cơ sở dữ liệu về đăng ký xe để xác định chủ phương tiện.

Theo Cục CSGT, đối với những trường hợp vi phạm giao thông trên địa bàn TP Hà Nội đã được chuyển cho Công an TP Hà Nội để thực hiện thủ tục xử lý vi phạm.

Cục CSGT mong muốn mọi người hãy chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Theo Thanh Hà

Tiền Phong

