Campuchia triệt phá trung tâm lừa đảo lớn, bắt giữ hơn 2.000 người nước ngoài

Chiến dịch truy quét lần này của Campuchia nhằm vào một trung tâm lừa đảo trực tuyến hoạt động trong khu phức hợp sòng bạc tại thành phố Bavet. Đây được xem là một trong những vụ đột kích lớn nhất từ trước tới nay trong nỗ lực trấn áp tội phạm công nghệ cao tại quốc gia Đông Nam Á này.

Theo thông tin từ Bộ Nội vụ Campuchia, rạng sáng 31/1, các đơn vị tinh nhuệ của Cảnh sát Quốc gia, phối hợp với Viện kiểm sát tỉnh Svay Rieng, đã đồng loạt tiến hành khám xét khu phức hợp Van Chheung Casino (A7) gồm 22 tòa nhà, nghi là nơi đặt "tổng hành dinh" của một mạng lưới lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia.

Chiến dịch được triển khai với sự tham gia của khoảng 700 cán bộ, chiến sĩ, do Tổng cục trưởng Cảnh sát Quốc gia Campuchia chỉ đạo trực tiếp. Kết quả, lực lượng chức năng đã tạm giữ 2.044 người nước ngoài bị nghi liên quan đến các hoạt động lừa đảo trên mạng.

Danh sách những người bị bắt giữ cho thấy tính chất xuyên quốc gia của đường dây này, bao gồm 1.792 công dân Trung Quốc, 179 người Myanmar, 36 người Ấn Độ, 30 người Nepal, cùng một số công dân đến từ Malaysia, Mexico và Đài Loan (Trung Quốc).

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia khẳng định, chiến dịch lần này phát đi thông điệp rõ ràng rằng Campuchia sẽ không dung túng cho tội phạm lừa đảo trực tuyến. "Campuchia không phải là nơi trú ẩn của tội phạm, mà sẽ trở thành 'địa ngục' đối với các tổ chức phạm pháp", quan chức này nhấn mạnh.

Trong thời gian qua, trung tâm lừa đảo dạng "call center" trá hình trong sòng bạc hoặc khu giải trí khép kín đã trở thành vấn nạn nghiêm trọng trong khu vực, với nhiều nạn nhân bị lừa đảo hàng triệu USD thông qua các hình thức giả danh đầu tư, tình cảm hoặc thương mại điện tử.

Theo một báo cáo của hãng thông tấn Tân Hoa xã, Campuchia đang đẩy mạnh chiến dịch truy quét tội phạm mạng trên phạm vi toàn quốc ở mức chưa từng có, nhằm lập lại trật tự, an ninh xã hội và cải thiện hình ảnh quốc gia.

Hiện các cơ quan chức năng Campuchia đang tiến hành phân loại, điều tra vai trò cụ thể của từng cá nhân bị bắt giữ, đồng thời phối hợp với các quốc gia liên quan để xử lý theo quy định pháp luật và các thỏa thuận song phương, đa phương hiện hành.

Một số hình ảnh trong chiến dịch triệt phá trung tâm lừa đảo quy mô lớn của Campuchia: