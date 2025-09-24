Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Căn bếp miền Tây khiến cả nước choáng váng: Nồi niêu xoong chảo thẳng hàng như duyệt binh, chắc gia chủ "OCD level max"

24-09-2025 - 10:35 AM | Sống

Từ số lượng đồ đạc cho đến cách sắp xếp của gia chủ đều khiến netizen cảm thấy nể phục.

Mới đây, một căn bếp ở miền Tây bất ngờ viral trên TikTok, hút gần 2 triệu lượt xem chỉ với đoạn clip dài 24 giây. Điều khiến dân tình choáng váng chính là độ "OCD level max" của gia chủ. Căn bếp rộng rãi, thoáng đãng nhưng gây ấn tượng mạnh nhờ cách sắp xếp nồi niêu xoong chảo, bát đĩa... Tất cả đều được bày biện ngay hàng thẳng lối, đặt trong tủ kính hoặc treo trên tường mà không lệch một centimet nào. Không chỉ ngăn nắp tuyệt đối, số lượng đồ đạc trong bếp cũng là thứ khiến người xem phải "mắt chữ A, mồm chữ O".

Khu bếp nấu và khu ăn uống của ngôi nhà thoáng rộng, đúng chất bếp miền Tây. Ở đây, hàng loạt nồi niêu, xoong chảo, thớt, chậu được treo kín từ kệ tủ lên đến tận... trần nhà. Dù số lượng đồ đạc nhiều và đủ mọi màu sắc, kích cỡ, tất cả vẫn được bày biện ngăn nắp, ngay hàng thẳng lối đến mức khó tin.

Căn bếp miền Tây khiến cả nước choáng váng: Nồi niêu xoong chảo thẳng hàng như duyệt binh, chắc gia chủ
Căn bếp miền Tây khiến cả nước choáng váng: Nồi niêu xoong chảo thẳng hàng như duyệt binh, chắc gia chủ

Đi sâu hơn vào gian bếp bên trong, dọc lối đi còn được xếp ngay ngắn những bình nước 20 lít thẳng hàng. Không gian này nhỏ hơn khu bếp ngoài nhưng độ chỉn chu thì chẳng kém cạnh. Từng chồng bát đĩa được xếp thẳng tắp, lọ gia vị đặt san sát theo tông màu, nói không với "lệch pha" dù chỉ một chi tiết nhỏ.

Căn bếp miền Tây khiến cả nước choáng váng: Nồi niêu xoong chảo thẳng hàng như duyệt binh, chắc gia chủ
Căn bếp miền Tây khiến cả nước choáng váng: Nồi niêu xoong chảo thẳng hàng như duyệt binh, chắc gia chủ

Ngắm online căn bếp "đậm mùi OCD" cũng đủ khiến dân tình trầm trồ. Dưới phần bình luận của video, không ít netizen ví von đây chẳng khác gì siêu thị mini vì số lượng đồ gia dụng quá khủng, thậm chí có người còn đếm được gia chủ có sương sương... 8 nồi cơm điện. Tuy công nhận độ ngăn nắp đỉnh cao của gia chủ, nhưng nhiều ý kiến cũng cho rằng việc trưng bày quá nhiều đồ dễ khiến không gian kém gọn gàng, chưa kể khâu vệ sinh dễ trở thành cơn ác mộng.

Một số bình luận của CĐM:

- "Đồng ý sạch và ngăn nắp chứ không gọn nha, nhiều đồ quá"

- "Không nói bếp tui còn tưởng đây là cửa hàng"

- "Nhà này phải cỡ 2 chục người, nhiều đồ đạc khủng khiếp"

- "Nhìn vầy là biết sở thích cá nhân của gia chủ rồi. Chắc phải siêng lau bụi lắm"

- "Ngăn nắp thiệt nhưng gu tui là tối giản cơ"

- "Tui cũng miền Tây mà sao khác quá, tui thích ít đồ"

Món ăn dân dã của người miền Tây giờ là đặc sản mùa đông Hà Nội, nguyên liệu đơn giản, dễ làm nhưng ăn ở nhà chưa chắc đã ngon!

 

Theo Phác Thái Anh

Doanh nghiệp & tiếp thị

