Đặc sản độc nhất vô nhị ở miền Tây: Hiếm người biết từ "kèn" trong món bún nổi tiếng này nghĩa là gì?

10-09-2025 - 22:45 PM | Lifestyle

Ẩm thực miền Tây vốn nổi tiếng phong phú với đủ loại bún, nào bún mắm, bún riêu, bún nước lèo… Nhưng giữa muôn vàn đặc sản ấy, bún kèn vẫn khiến nhiều thực khách giật mình tò mò: vì sao lại có cái tên lạ đến thế, và “kèn” trong món ăn này thực chất là gì?

Nếu từng lang thang miền sông nước, hẳn bạn sẽ nghe người dân rủ nhau ăn "bún kèn" - món đặc sản nổi tiếng An Giang. Không phổ biến như bún riêu hay bún mắm, bún kèn lại ghi dấu trong lòng du khách bởi sắc vàng óng ả khó lẫn và vị nước dùng béo ngậy đặc trưng.

Đặc sản độc nhất vô nhị ở miền Tây: Hiếm người biết từ

Bún kèn - món đặc sản vàng óng, gây tò mò từ tên gọi đến hương vị

Thoạt nhìn, nhiều người dễ đoán món ăn này được nấu từ cá đồng - loại nguyên liệu dân dã của miền Tây. Nhưng yếu tố làm nên cái hồn và cái tên "bún kèn" lại nằm ở… chữ kèn. Thực ra, "kèn" (hay "khèn") có nguồn gốc từ tiếng Khmer, có nghĩa là "nấu với nước cốt dừa". Vậy nên bún kèn chính là sự hòa quyện giữa vị ngọt thanh của cá đồng cùng hương thơm béo bùi của nước dừa, tạo nên một hương vị vừa lạ lẫm vừa đậm chất miền Tây.

Đặc sản độc nhất vô nhị ở miền Tây: Hiếm người biết từ

Hoá ra chữ "kèn" có nghĩa là "nấu với nước cốt dừa"

Tùy vùng mà bún kèn có cách biến tấu khác nhau. Ở Châu Đốc (An Giang), người ta thường dùng cá lóc, cá bông, cá rô, lọc lấy phần thịt rồi xào cùng bột nghệ, bột cà ri, đinh hương… cho ra màu vàng tươi hấp dẫn. Nước dùng ở đây loãng hơn, nhiều nước hơn và thường được ăn kèm với bánh mì chấm đẫm, rất "bắt miệng".

Ngược lại, bún kèn ở Rạch Giá hay Phú Quốc (An Giang) lại mang phong cách khác biệt. Cá ngân được xay nhuyễn, xào khô cùng sả, ớt, tỏi cho tới khi tơi như ruốc, hòa vào phần nước dùng sánh sệt, ít nước hơn. Cũng bởi vậy, bún kèn Rạch Giá, Phú Quốc mang đến cảm giác đậm đà, dậy mùi hơn và chinh phục ngay cả những thực khách khó tính.

Đặc sản độc nhất vô nhị ở miền Tây: Hiếm người biết từ

Mỗi nơi tại An Giang, bún kèn có một biến tấu hơi khác

Một bát bún kèn đủ đầy thường được ăn cùng rau sống, dưa leo bào sợi, giá đỗ, thêm chút chanh và ớt để vị giác bừng tỉnh. Vừa ăn vừa cảm nhận vị cá ngọt, nước dừa béo và mùi gia vị cay nồng, mới thấy hết cái tinh tế trong sự mộc mạc của món ăn này.

Đặc sản độc nhất vô nhị ở miền Tây: Hiếm người biết từ

Nếu có cơ hội, đừng bỏ lỡ món ăn này

Nếu có dịp về miền Tây, đặc biệt là ghé An Giang hay Kiên Giang, đừng quên tìm thử món bún kèn. Biết đâu, bạn sẽ nhớ mãi cái vị ngọt bùi của nước dừa, cái ấm nồng của gia vị, và cái cảm giác thân quen nhưng vẫn lạ lẫm mà chỉ món ăn này mới mang lại.

Theo Châu Anh

Phụ nữ số

