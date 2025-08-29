Cán bộ, công chức, viên chức TP HCM sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà, cao nhất là 10,4 triệu đồng/tháng

Chiều 28-8, HĐND TP HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề).

Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Nguyễn Văn Thọ đã thông tin 31 nội dung, gồm 17 tờ trình về quy phạm pháp luật, 14 tờ trình cá biệt của chính quyền thành phố.

Trong đó có tờ trình về quy định chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị tác động, ảnh hưởng do sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Nguyễn Văn Thọ trình lên kỳ họp 31 tờ trình; Ảnh: PHAN ANH

Theo đó, mức hỗ trợ cao nhất cho cán bộ, công chức, viên chức TP HCM là 10,4 triệu đồng/tháng. Mức hỗ trợ này được áp dụng đối với người có phụ cấp chức vụ từ 0.9 trở lên.

Cán bộ, công chức, viên chức có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0.7 đến 0.9 là 8 triệu đồng/tháng; người có hệ số phụ cấp chức vụ dưới 0,7 và người không có hệ số phụ cấp chức vụ, người lao động là 4,8 triệu đồng/tháng.

Dự kiến, mức hỗ trợ trên được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, đại biểu Quốc hội chuyên trách, người làm việc tại Sở Ngoại vụ, Cục Thống kê, TAND, VKSND, Cục Thi hành án dân sự, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM, Thuế TP HCM, Cục Hải quan TP HCM, Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm xã hội TP HCM.

Các mức hỗ trợ được áp dụng khi cơ quan có thẩm quyền thực hiện điều động, phân công, bố trí thay đổi địa điểm làm việc so với thời điểm trước sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Khi chính sách trên được HĐND TP HCM thông qua, việc hỗ trợ sẽ được áp dụng từ ngày 1-7-2025 đến khi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được bố trí nhà ở công vụ hoặc đến hết ngày 30-6- 2027.

Theo UBND TP HCM, tổng nhu cầu bố trí nhà ở công vụ của địa phương sau khi sáp nhập tỉnh là 1.410 trường hợp, trong đó có 173 trường hợp có hệ số cấp bậc chức vụ từ 0.7 trở lên; 1.237 trường hợp có hệ số cấp bậc chức vụ dưới 0.7 và không có hệ số.

Nhu cầu hỗ trợ kinh phí thuê nhà ở công vụ của TP HCM mới là 1.111 trường hợp, trong đó có 60 trường hợp có hệ số cấp bậc chức vụ từ 0.7 trở lên; 1.051 trường hợp có hệ số cấp bậc chức vụ dưới 0.7 và không có hệ số.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã, TP HCM phát sinh rất nhiều nhu cầu bố trí chỗ ở công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được điều động, luân chuyển công tác.

Tuy nhiên, quỹ nhà công vụ hiện hữu không đủ để đáp ứng, trong khi việc đầu tư xây dựng mới, mua hoặc chuyển đổi công năng quỹ nhà tái định cư đều cần thời gian dài triển khai.

UBND TP HCM nhìn nhận, chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn bị tác động, ảnh hưởng do sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh là cần thiết nhằm kịp thời ổn định tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động thông suốt của các cơ quan, đơn vị sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và giúp cán bộ, công chức, viên chức an tâm công tác.