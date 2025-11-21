Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cán bộ xã ở Bắc Ninh làm mất 46 sổ đỏ của dân

21-11-2025 - 12:57 PM | Bất động sản

46 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân ở phường Bồng Lai (Bắc Ninh) đã bị mất trong quá trình giao, nhận, lưu trữ tại UBND xã Bồng Lai (cũ).

Trao đổi với PV Tiền Phong sáng 21/11, lãnh đạo UBND phường Bồng Lai xác nhận 46 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ( sổ đỏ) của người dân bị mất trong quá trình giao, nhận, lưu trữ tại UBND xã Bồng Lai (cũ). Các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này bị mất từ năm 2000. Hiện UBND phường Bồng Lai đang phối hợp cơ quan chức năng để giải quyết vụ việc.

Theo tìm hiểu của phóng viên, trước đó, một số người dân ở khu phố Vũ Dương có gửi đơn đến UBND phường Bồng Lai xem xét giải quyết việc đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2000, nhưng chưa nhận được giấy chứng nhận.

Trong thông báo kết quả giải quyết đơn của người dân vào ngày 24/7/2025, UBND phường Bồng Lai cho biết, quá trình xác minh, tổ kiểm tra xác định, các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ dân này (khoảng 46 hộ, cá nhân ) tại khu phố Vũ Dương đã có và được ghi chép thông tin vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ địa chính.

Cán bộ xã ở Bắc Ninh làm mất 46 sổ đỏ của dân- Ảnh 1.

Nhiều người dân ở xã Bồng Lai bị mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do quá trình giao, nhận, lưu trữ tại UBND xã Bồng Lai (cũ).

Tuy nhiên, các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này đã bị mất trong quá trình giao, nhận, lưu trữ tại UBND xã Bồng Lai (cũ) dẫn đến các hộ, gia đình, cá nhân chưa nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cũng theo thông báo trả lời người dân của UBND phường Bồng Lai, liên quan đến các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất, ngày 30/9/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản trả lời UBND phường Bồng Lai. Theo đó không thực hiện cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp đối với trường hợp mà cơ quan nhà nước chưa trao giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh đề nghị UBND phường Bồng Lai rà soát lại toàn bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã ký nhưng chưa trao, nếu còn thì phải trao cho dân, nếu không còn, cần thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận mới theo đúng quy định.

Trao đổi với PV Tiền Phong , đại diện UBND phường Bồng Lai cho biết, UBND phường Bồng Lai đang phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh tìm phương án giải quyết cho các hộ dân này.

Theo Nguyễn Thắng

Tiền Phong

