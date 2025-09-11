Cận cảnh 2 tuyến cao tốc Hà Nội sẽ cấm xe tải ở làn số 1

Từ thực tế trên, để tăng khả năng thông hành của phương tiện ô tô con, giảm xung đột, ùn tắc và va chạm, tại nạn giao thông, Cục CSGT vừa đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội từ 20/9/2025 thực hiện cấm xe tải đi vào làn 1 trên đường Võ Nguyên Giáp và đại lộ Thăng Long. Đồng tình với đề xuất này, trong 2 ngày qua, Sở Xây dựng Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan lên kế hoạch thực hiện việc cấm xe tải đi vào làn 1 ở hai tuyến đường trên.