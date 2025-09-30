Cận cảnh bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa tơi tả sau bão số 10 Bualoi

Theo ghi nhận, khi bão số 10 Bualoi đi qua, dọc bãi biển Khu du lịch biển Hải Tiến (thuộc 2 xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa) hiện lên một cảnh tượng "tan hoang" khi nhiều đoạn bờ kè bị sóng đánh vỡ, cây cối bật gốc, xô nghiêng, các công trình cảnh quan hư hỏng khắp nơi.

Khu du lịch biển Hải Tiến là một trong những bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa cùng với Sầm Sơn, Hải Hòa, Nghi Sơn… hàng năm đón hàng triệu du khách tới vui chơi, tắm biển.

Hình ảnh bãi biển Hải Tiến sau bão số 10 Bualoi:

Khu du lịch Hải Tiến - một trong những bãi biển nối tiếng ở Thanh Hóa tan hoang sau bão số 10 Bualoi

Bờ kè biển Hải Tiến bị sóng đánh gãy vỡ, sụt lún, cây cối nghiêng ngả, bật gốc

Những khối bê-tông chắc chắn đã không thể trụ được sau khi bão số 10 đi qua

Đường nhựa hư hỏng, gãy, sụt lún khi triều cường vượt qua bờ kè tràn vào bên trong khu du lịch

Nhiều đoạn đường, đê kè bị tụt chân tạo hàm ếch

Cảnh tượng hoang tàn, đổ nát ở Hải Tiến sau khi cơn bão đi qua

Lực lượng chức năng đi kiểm tra một khu vực tơi tả sau bão

Bão gió đã cuốn đi bao thành quả lao động vất vả của người dân

Nhiều cây xanh bật gốc trong các khác sạn, khu nghỉ dưỡng

Một bức tượng trên trục cảnh quan ở Hải Tiến bị sóng biển, gió bão xô ngã

Những bàn tay "khổng lồ" dưới bãi biển đã bị xô nghiêng thêm ra phía biển so với cơn bão trước

