Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cận cảnh bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa tơi tả sau bão số 10 Bualoi

30-09-2025 - 09:45 AM | Xã hội

Khi bão số 10 Bualoi đổ bộ cũng là lúc triều cường dâng khiến gió, sóng biển đánh mạnh khiến bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa tơi tả sau bão.

Theo ghi nhận, khi bão số 10 Bualoi đi qua, dọc bãi biển Khu du lịch biển Hải Tiến (thuộc 2 xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa) hiện lên một cảnh tượng "tan hoang" khi nhiều đoạn bờ kè bị sóng đánh vỡ, cây cối bật gốc, xô nghiêng, các công trình cảnh quan hư hỏng khắp nơi.

Khu du lịch biển Hải Tiến là một trong những bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa cùng với Sầm Sơn, Hải Hòa, Nghi Sơn… hàng năm đón hàng triệu du khách tới vui chơi, tắm biển.

Hình ảnh bãi biển Hải Tiến sau bão số 10 Bualoi:

Cận cảnh bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa tơi tả sau bão số 10 Bualoi- Ảnh 1.

Khu du lịch Hải Tiến - một trong những bãi biển nối tiếng ở Thanh Hóa tan hoang sau bão số 10 Bualoi

Cận cảnh bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa tơi tả sau bão số 10 Bualoi- Ảnh 2.

Bờ kè biển Hải Tiến bị sóng đánh gãy vỡ, sụt lún, cây cối nghiêng ngả, bật gốc

Cận cảnh bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa tơi tả sau bão số 10 Bualoi- Ảnh 3.
Cận cảnh bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa tơi tả sau bão số 10 Bualoi- Ảnh 4.

Những khối bê-tông chắc chắn đã không thể trụ được sau khi bão số 10 đi qua

Cận cảnh bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa tơi tả sau bão số 10 Bualoi- Ảnh 5.

Đường nhựa hư hỏng, gãy, sụt lún khi triều cường vượt qua bờ kè tràn vào bên trong khu du lịch

Cận cảnh bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa tơi tả sau bão số 10 Bualoi- Ảnh 6.
Cận cảnh bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa tơi tả sau bão số 10 Bualoi- Ảnh 7.
Cận cảnh bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa tơi tả sau bão số 10 Bualoi- Ảnh 8.

Nhiều đoạn đường, đê kè bị tụt chân tạo hàm ếch

Cận cảnh bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa tơi tả sau bão số 10 Bualoi- Ảnh 9.

Cảnh tượng hoang tàn, đổ nát ở Hải Tiến sau khi cơn bão đi qua

Cận cảnh bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa tơi tả sau bão số 10 Bualoi- Ảnh 10.

Lực lượng chức năng đi kiểm tra một khu vực tơi tả sau bão

Cận cảnh bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa tơi tả sau bão số 10 Bualoi- Ảnh 11.
Cận cảnh bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa tơi tả sau bão số 10 Bualoi- Ảnh 12.
Cận cảnh bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa tơi tả sau bão số 10 Bualoi- Ảnh 13.
Cận cảnh bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa tơi tả sau bão số 10 Bualoi- Ảnh 14.

Bão gió đã cuốn đi bao thành quả lao động vất vả của người dân

Cận cảnh bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa tơi tả sau bão số 10 Bualoi- Ảnh 15.

Nhiều cây xanh bật gốc trong các khác sạn, khu nghỉ dưỡng

Cận cảnh bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa tơi tả sau bão số 10 Bualoi- Ảnh 16.

Một bức tượng trên trục cảnh quan ở Hải Tiến bị sóng biển, gió bão xô ngã

Cận cảnh bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa tơi tả sau bão số 10 Bualoi- Ảnh 17.

Những bàn tay "khổng lồ" dưới bãi biển đã bị xô nghiêng thêm ra phía biển so với cơn bão trước

Cận cảnh bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa tơi tả sau bão số 10 Bualoi- Ảnh 18.

Khu du lịch biển Hải Tiến là một trong những bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa cùng với Sầm Sơn, Hải Hòa, Nghi Sơn… hàng năm đón hàng triệu du khách tới vui chơi, tắm biển.

Biển Hải Tiến tơi tả sau khi bão số 10 Bualoi đi qua.

Theo Tuấn Minh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
166 chủ phương tiện có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: Kiểm tra gấp kẻo mất tiền oan!

166 chủ phương tiện có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: Kiểm tra gấp kẻo mất tiền oan! Nổi bật

Thuê giang hồ chém cổ đông, chủ tịch công ty lĩnh án

Thuê giang hồ chém cổ đông, chủ tịch công ty lĩnh án Nổi bật

Khám xét khẩn cấp 10 địa điểm, bắt Giám đốc Trần Thế Huy và nữ nhân viên

Khám xét khẩn cấp 10 địa điểm, bắt Giám đốc Trần Thế Huy và nữ nhân viên

09:32 , 30/09/2025
Khóc ròng trước chiêu trò của bà chủ hụi 34 tuổi

Khóc ròng trước chiêu trò của bà chủ hụi 34 tuổi

09:29 , 30/09/2025
2 hồ thủy điện Hòa Bình và Tuyên Quang xả lũ

2 hồ thủy điện Hòa Bình và Tuyên Quang xả lũ

09:17 , 30/09/2025
Vụ mỏ cát đấu giá 370 tỷ: Khởi tố thêm 4 bị can

Vụ mỏ cát đấu giá 370 tỷ: Khởi tố thêm 4 bị can

08:18 , 30/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên