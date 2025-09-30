Cận cảnh bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa tơi tả sau bão số 10 Bualoi
Khi bão số 10 Bualoi đổ bộ cũng là lúc triều cường dâng khiến gió, sóng biển đánh mạnh khiến bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa tơi tả sau bão.
Theo ghi nhận, khi bão số 10 Bualoi đi qua, dọc bãi biển Khu du lịch biển Hải Tiến (thuộc 2 xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa) hiện lên một cảnh tượng "tan hoang" khi nhiều đoạn bờ kè bị sóng đánh vỡ, cây cối bật gốc, xô nghiêng, các công trình cảnh quan hư hỏng khắp nơi.
Khu du lịch biển Hải Tiến là một trong những bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa cùng với Sầm Sơn, Hải Hòa, Nghi Sơn… hàng năm đón hàng triệu du khách tới vui chơi, tắm biển.
Hình ảnh bãi biển Hải Tiến sau bão số 10 Bualoi:
Những khối bê-tông chắc chắn đã không thể trụ được sau khi bão số 10 đi qua
Nhiều đoạn đường, đê kè bị tụt chân tạo hàm ếch
Bão gió đã cuốn đi bao thành quả lao động vất vả của người dân
Biển Hải Tiến tơi tả sau khi bão số 10 Bualoi đi qua.
