"Cận cảnh" căn hộ full nội thất giá thấp hơn 25% thị trường của Sunshine Legend City

Theo ghi nhận từ thị trường, khách hàng hiện nay không chỉ quan tâm đến giá bán mà còn rất chú trọng đến chi phí sau mua, đặc biệt là khoản đầu tư nội thất. Việc phải bỏ thêm hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng để hoàn thiện một căn hộ thô khiến nhiều người e dè, đặc biệt là nhóm người trẻ mua an cư hoặc mua để đầu tư.

Trong bối cảnh này, Sunshine Legend City - dự án quy mô gần 50ha tại phía Đông Hà Nội của Sunshine Group “gây sốt” là điều dễ hiểu vì đây là một trong những dự án cao cấp hiếm hoi cung cấp gói bàn giao trọn bộ từ liền tường đến nội thất rời theo tiêu chuẩn 5 sao quốc tế, nhưng lại có mức giá thấp hơn đáng kể so với thị trường khu vực từ 20-25%.

Tiết kiệm hàng trăm triệu đến cả tỷ đồng so với việc tự hoàn thiện

Theo ước tính ban đầu, nhờ kiểm soát toàn bộ các khâu cung cấp - thiết kế và triển khai, gói bàn giao full nội thất của Sunshine Legend City có thể giúp người mua tiết kiệm được vài trăm triệu đồng đến cả tỷ đồng nội thất tùy diện tích căn hộ so với chi phí khách phải bỏ ra khi tự hoàn thiện.

Nhận nhà là có thể ở hoặc khai thác cho thuê ngay, không mất 3 - 6 tháng chờ thi công

Thay vì mất thêm trung bình từ 3-6 tháng tự hoàn thiện, gói full nội thất tại Sunshine Legend City giúp người mua có thể dọn vào ở hoặc khai thác cho thuê ngay, đặc biệt phù hợp với nhà đầu tư muốn thu hồi dòng tiền sớm. Lợi thế này càng hấp dẫn hơn với việc Sunshine Group đang hỗ trợ khách đăng tin cho thuê hoặc chuyển nhượng miễn phí trên nền tảng NobleLink độc quyền thuộc ứng dụng Noble App do chính Tập đoàn này phát triển, giúp tiếp cận đúng đối tượng khách hàng tiềm năng và tối đa hóa công suất khai thác ngay khi nhận nhà.

Giải pháp full nội thất cho căn studio từ Haier, thương hiệu nội thất thông minh hiện đại top đầu thế giới.

Tránh rủi ro thi công: Không phải lo vượt ngân sách, chậm tiến độ hay chất lượng hoàn thiện không như mong muốn

Không ít khách hàng sau khi mua nhà đã “vỡ trận” vì quá trình làm nội thất không như kỳ vọng, hay ngân sách bị đội lên 30 - 40%. Tuy nhiên, với gói bàn giao trọn bộ của Sunshine Legend City, khách gần như “trút bỏ” hoàn toàn gánh nặng này. Chủ đầu tư sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ quy trình, từ thiết kế đến lắp đặt, với tiêu chuẩn đồng bộ và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt. Khách hàng sẽ được nghiệm thu toàn bộ sản phẩm với chất lượng cao nhất sau khi nhận nhà.

Từ tủ bếp, bàn ăn, đến sofa, giường ngủ, tủ... tất cả sẽ được thiết kế đồng bộ để mang đến một không gian sống sang trọng và tiện nghi.

Đồng bộ thiết kế - tiện nghi với nội thất chuẩn cao cấp, đẹp và bền

Một trong những điểm khác biệt lớn của Sunshine Legend City nằm ở chất lượng nội thất cao cấp 5 sao theo tiêu chuẩn quốc tế. Các thiết bị liền tường được tuyển chọn từ những thương hiệu quốc tế uy tín như Grohe, Bosch, Hafele, Kohler, Eurowindow, Porta, Morgen, Soho, Sail, Stripe… hoặc tương đương nhập khẩu chính hãng, đảm bảo chất lượng và độ bền vượt trội. Trong khi đó, phần nội thất rời được cung cấp bởi những tên tuổi toàn cầu như Suofeiya, thương hiệu nội thất tùy chỉnh cao cấp, hay Haier Group, tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực giải pháp sống và chuyển đổi số.

Nội thất cao cấp được bàn giao trọn bộ sẽ giúp gia chủ tiết kiệm đáng kể từ thời gian, chi phí so với tự hoàn thiện.



Giá trị vượt trội: Full nội thất nhưng giá vẫn thấp hơn 20 - 25% so với thị trường

Điểm khác biệt then chốt của Sunshine Legend City là gói bàn giao đầy đủ nội thất tiêu chuẩn 5 sao nhưng giá bán vẫn được quy hoạch dự kiến thấp hơn 20 - 25% so với thị trường khu vực cùng phân khúc, vốn phần lớn chỉ bàn giao liền tường cơ bản. Với chính sách này, người mua được hưởng lợi ích kép: vừa “mua giá tốt hơn thị trường”, vừa “ở ngay không lo nội thất” - một giá trị hiếm có trên thị trường bất động sản cao cấp hiện nay.

Sunshine Legend City - Định nghĩa mới về căn hộ cao cấp

Trước đó, Sunshine Legend City được Sunshine Group chính thức khởi công vào ngày 19/8/2025, với gần 8.000 căn hộ chất lượng cao giá hợp lý hướng đến thế hệ trẻ. Tọa lạc tại xã Nghĩa Trụ (tỉnh Hưng Yên), dự án nằm ngay cạnh cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, giữa Vành đai 4 và 3.5, “gần Hà Nội hơn 80% các địa bàn còn lại của Hà Nội” trong vòng bán kính lấy hồ Hoàn Kiếm làm tâm điểm, chỉ mất chưa đầy 20 phút để kết nối tới trung tâm Hà Nội.

Hưởng lợi từ các dự án hạ tầng trọng điểm như cầu Ngọc Hồi và Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (Bắc Ninh) khởi công ngày 19/8, Sunshine Legend City được đánh giá sẽ bước vào chu kỳ tăng giá đột phá (ước tính tăng 20-30%) sau khi các dự án này đi vào vận hành.

Sunshine Legend City kiến tạo hệ tiện ích 5 sao hiếm có: tổ hợp văn hóa nghệ thuật tích hợp 3D Mapping & Hologram, chuỗi clubhouse nghỉ dưỡng, phố đi bộ ven sông, phố thương mại trên không, trường học liên cấp quốc tế, Legend Center - Không gian đa chức năng hiện đại, nơi hội tụ tri thức, sáng tạo và kết nối cộng đồng, GenZ Hub - điểm hẹn kết nối của thế hệ trẻ…

Tổ hợp Clubhouse sang trọng.

GenZ Hub - điểm hẹn kết nối của thế hệ trẻ…

Tổ hợp trường học liên cấp quốc tế.

Hạ tầng nội khu được tối ưu với 3 tầng hầm để xe, nhà để xe 7 tầng, cùng mật độ thang máy lý tưởng chỉ 2 căn/tầng/thang, kết hợp hệ cảnh quan mặt nước 31.000 m², liên kết với hơn 1.000 tiện ích từ chuỗi đô thị hiện đại đã thành hình phía Đông Hà Nội, mang đến một hệ sinh thái sống toàn diện và khác biệt.

