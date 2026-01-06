Cận cảnh cao tốc Hà Nội - Hải Phòng vừa được đề xuất mở rộng 10 làn xe

Hiện mỗi ngày, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng có từ 40.000 - 50.000 lượt xe, tăng gấp hơn 4 lần thời điểm đưa tuyến đường vào sử dụng.

Cùng với đó, theo tính toán của cơ quan chuyên môn, mỗi năm lưu lượng đang tăng thêm từ 10-15%, khiến tuyến đường sẽ mãn tải, quá tải từ năm 2028.

Theo ghi nhận, vào các dịp nghỉ lễ hay cuối tuần, lượng xe lưu thông trên cao tốc có ngày tăng đến hơn 100.000 lượt xe/ngày, gây quá tải, ùn tắc kéo dài.

Khi xảy ra ùn tắc, CSGT và đơn vị quản lý đã cử người ra điều tiết, phân luồng xe lưu thông trên tuyến, cũng như qua trạm thu phí

Tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng có chiều dài 103 km, có mặt cắt rộng mỗi bên 3 làn xe, 2 làn khẩn cấp, riêng đoạn đi qua trạm thu phí rộng 8-10 làn xe/ chiều đường.

Để tránh quá tải, ùn tắc kéo dài, Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI - Nhà đầu tư, quản lý) đã đề xuất Bộ Xây dựng chấp thuận phương án đầu tư, mở rộng tuyến đường từ 6 lên 10 làn xe.

VIDIFI cho biết, dự án được đề xuất thực hiện trong 2 năm (từ 2026-2028), khi hoàn thành sẽ xoá được ùn tắc và tránh sự quá tải được tính toán sẽ xảy ra vào năm 2028.

Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam cho biết, sau 10 năm đưa vào khai thác, lưu lượng giao thông trên đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã tăng cao và vượt 4 lần thời điểm đưa tuyến đường vào khai thác.

Với quy mô 6 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp, hiện trên tuyến đã xuất hiện tình trạng ùn tắc, đặc biệt vào các dịp lễ, tết và kỳ nghỉ cuối tuần. Do vậy, việc đầu tư, mở rộng lòng đường từ 6 lên 10 làn xe vào thời điểm này là rất phù hợp, đảm bảo theo đúng quy hoạch.