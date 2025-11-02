Cận cảnh con đường 'tan nát' sau khi được... sửa chữa

Ngày 1/11, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và UBND xã Ia Pa kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình triển khai dự án sửa chữa đường Hùng Vương và đường Quang Trung, thuộc xã Ia Pa.

UBND xã Ia Pa được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo Ban Quản lý dự án xã khẩn trương khắc phục các tồn tại mà Sở Xây dựng đã chỉ ra tại Công văn số 3204/SXD-GT ngày 23/10/2025. Đồng thời, kiểm tra, đôn đốc, giám sát chặt chẽ quá trình khắc phục của các đơn vị theo đúng quy định.

Ngoài ra, UBND xã Ia Pa chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, thi công, giám sát và các tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình triển khai dự án nêu trên.

Đường Hùng Vương xuất hiện dày đặc các điểm hư hỏng, biến dạng.

Đặc biệt, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo kết quả khắc phục tồn tại, bao gồm nội dung kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan về Sở Xây dựng trước ngày 15/11 để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

UBND tỉnh cũng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND xã Ia Pa và các đơn vị liên quan kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn giải quyết các tồn tại của dự án nhằm đảm bảo việc khắc phục phải triệt để, công trình phải đạt yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, khối lượng và mỹ quan, sau đó báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 17/11.

Qua tìm hiểu của phóng viên Tiền Phong, chỉ sau thời gian ngắn hoàn thành việc sửa chữa, hai đường Hùng Vương và Quang Trung xuất hiện bong tróc, hư hỏng trở lại, gây bức xúc trong dư luận địa phương.

Các hồ sơ cho thấy, đường Quang Trung dài hơn 530m, là tuyến nội thị của huyện Ia Pa cũ (nay là xã Ia Pa), được đầu tư xây dựng năm 2003 với mặt đường rộng 17m. Năm 2020, con đường này xuất hiện hư hỏng và được UBND huyện Ia Pa cũ sửa chữa bằng nguồn vốn ngân sách huyện, song chỉ sau vài năm đã xuống cấp trở lại.

Còn đường Hùng Vương là trục chính qua trung tâm huyện Ia Pa (cũ) được đầu tư từ năm 2003 với bề rộng mặt đường 5,5m. Giai đoạn 2017-2020, UBND huyện Ia Pa cũ đầu tư mở rộng đoạn dài 2,17km, nâng mặt đường lên 14m.

Lớp đá bong tróc nghiêm trọng trên đường Hùng Vương.

Đầu tháng 4/2025, UBND huyện Ia Pa (cũ) đã phê duyệt chủ trương đầu tư sửa chữa hai tuyến đường trên với tổng kinh phí 2,2 tỉ đồng (mỗi tuyến 1,1 tỉ đồng). Công trình khởi công tháng 5 và dự kiến hoàn thành trong tháng 8/2025.

Cả hai công trình này do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Ia Pa cũ (nay là Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực Ia Pa) làm chủ đầu tư. Công ty TNHH Quang Minh Tuấn là đơn vị thi công và Công ty Cổ phần Quang Minh Phát làm tư vấn giám sát.

Nhìn bằng mắt thường cũng có thể nhận định được tình trạng đường Quang Trung chất lượng rất kém.

Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn, cả hai tuyến đường đã xuất hiện hư hỏng, bong tróc, sụt lún, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và khiến dư luận hoài nghi về chất lượng công trình.

Qua kiểm tra hiện trạng, Sở Xây dựng nhận thấy toàn bộ khối lượng sửa chữa ổ gà, trồi lún trên diện tích hơn 2.900m² thuộc phạm vi sửa chữa theo thiết kế của đường Quang Trung đều đã bị hư hỏng. Riêng các vị trí láng nhựa bảo vệ mặt đường cơ bản ổn định. Tại đường Hùng Vương, khối lượng sửa chữa ổ gà, trồi lún, láng nhựa trên diện tích hơn 7.000m² (thuộc phạm vi sửa chữa theo thiết kế) cũng đã hư hỏng.