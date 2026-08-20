Cận cảnh công trình khủng sai phép bên sông Hương chờ cưỡng chế

Sau khi ban hành quyết định xử phạt, UBND phường Thuận Hóa yêu cầu doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày phải hoàn thiện hồ sơ đề nghị điều chỉnh hoặc bổ sung giấy phép xây dựng theo quy định. Trường hợp quá thời hạn mà không hoàn tất thủ tục pháp lý, chủ đầu tư phải tháo dỡ các hạng mục vi phạm. Tuy nhiên, đến hết thời hạn cho phép, doanh nghiệp vẫn chưa khắc phục dứt điểm các tồn tại, sai phạm. Đề xuất điều chỉnh hồ sơ để giữ lại các hạng mục đã xây dựng cũng không được cơ quan chức năng chấp thuận.