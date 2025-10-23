Cận cảnh công trình nghìn tỷ xóa 'điểm đen' ngập úng, ùn tắc ở TPHCM

Ông Nguyễn Văn Tuấn, một người dân sống bên đường Lý Tự Trọng﻿ cho biết, đây là đường kết nối với nhiều tuyến giao thông huyết mạch, như ĐT.743, Quốc lộ 13, ĐT.746. Đường nhỏ hẹp, thường xuyên xảy ra ùn tắc, ngập úng khi mưa, ảnh hưởng đến đời sống người dân trong khu vực. Người dân nơi đây rất phấn khởi khi nhìn thấy tuyến đường được đầu tư nâng cấp.