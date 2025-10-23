Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đường Lý Tự Trọng (ĐH.403) kết nối nhiều tuyến giao thông huyết mạch, một trong các điểm xảy ra ùn tắc và ngập úng. Để giải quyết tình trạng trên, TPHCM chi hơn 1.000 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng từ 2 lên 6 làn xe, có vỉa hè.

Cận cảnh công trình nghìn tỷ xóa 'điểm đen' ngập úng, ùn tắc ở TPHCM- Ảnh 1.

Ngày 22/10, ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong, công trình đường Lý Tự Trọng qua các phường Thuận Giao, Tân Khánh (TPHCM) đang được giải phóng mặt bằng, thi công nâng cấp﻿, mở rộng.

Cận cảnh công trình nghìn tỷ xóa 'điểm đen' ngập úng, ùn tắc ở TPHCM- Ảnh 2.

Cận cảnh công trình nghìn tỷ xóa 'điểm đen' ngập úng, ùn tắc ở TPHCM- Ảnh 3.

Dự án được thực hiện bám theo tuyến đường hiện hữu 2 làn xe, điểm đầu là nút giao Bình Chuẩn (Lý Tự Trọng – ĐT.743), điểm cuối cách cầu Tân Khánh 50 m, nối với đường ĐT.746 hiện hữu.

Cận cảnh công trình nghìn tỷ xóa 'điểm đen' ngập úng, ùn tắc ở TPHCM- Ảnh 4.

Công trình có chiều dài 2.678 m. Quy mô mặt cắt ngang giai đoạn hoàn thiện là 32 m (tính từ tim ra mỗi bên 16 m). Cầu Tân Khánh hiện hữu được giữ lại sửa chữa, mở rộng sang bên trái một cầu mới rộng 7,45 m và bên phải một cầu mới rộng 12,05 m để đảm bảo khổ cầu.

Cận cảnh công trình nghìn tỷ xóa 'điểm đen' ngập úng, ùn tắc ở TPHCM- Ảnh 5.

Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông﻿ Bình Dương (TPHCM) làm chủ đầu tư.

Cận cảnh công trình nghìn tỷ xóa 'điểm đen' ngập úng, ùn tắc ở TPHCM- Ảnh 6.

Công trình có tổng kinh phí đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng.

Cận cảnh công trình nghìn tỷ xóa 'điểm đen' ngập úng, ùn tắc ở TPHCM- Ảnh 7.

Theo ghi nhận của phóng viên tại công trình,﻿ nhiều máy móc đang tiến hành đào đất hai bên đường. Ngành Điện lực đã tiến hành dựng trụ mới, di dời đường dây nhưng chưa tháo dỡ trụ điện cũ.

Cận cảnh công trình nghìn tỷ xóa 'điểm đen' ngập úng, ùn tắc ở TPHCM- Ảnh 8.

Các công trình nhà ở, hàng quán hai bên đường đã được tháo dỡ, bàn giao mặt bằng. Đơn vị thi công đang tiến hành lắp đặt hệ thống đường cống thoát nước.

Cận cảnh công trình nghìn tỷ xóa 'điểm đen' ngập úng, ùn tắc ở TPHCM- Ảnh 9.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, một người dân sống bên đường Lý Tự Trọng﻿ cho biết, đây là đường kết nối với nhiều tuyến giao thông huyết mạch, như ĐT.743, Quốc lộ 13, ĐT.746. Đường nhỏ hẹp, thường xuyên xảy ra ùn tắc, ngập úng khi mưa, ảnh hưởng đến đời sống người dân trong khu vực. Người dân nơi đây rất phấn khởi khi nhìn thấy tuyến đường được đầu tư nâng cấp.

Cận cảnh công trình nghìn tỷ xóa 'điểm đen' ngập úng, ùn tắc ở TPHCM- Ảnh 10.

Tuyến đường cũ đi qua khu dân cư nhà cửa san sát, có nhiều công ty sản xuất công nghiệp nhưng nhỏ hẹp﻿, nhiều đoạn hư hỏng, xuống cấp.

Cận cảnh công trình nghìn tỷ xóa 'điểm đen' ngập úng, ùn tắc ở TPHCM- Ảnh 11.

Dự án qua nhiều lần điều chỉnh, đến năm 2022, được phê duyệt điều chỉnh. Dự án được triển khai thực hiện từ cuối 2024 và dự kiến hoàn thành vào tháng 4/2026.

Theo Hương Chi

Tiền Phong

