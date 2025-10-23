Quảng Ninh: Khánh thành nhà máy Solex High-Tech Industries hơn 1.900 tỷ đồng

Các đại biểu cắt băng khánh thành nhà máy Solex High-Tech Industries

Nhà máy Solex High-Tech Industries được xây dựng tại khu công nghiệp Bắc Tiền Phong trên diện tích 67.886m2, tổng vốn đầu tư 80 triệu USD (tương đương khoảng 1.926 tỷ đồng).

Nhà máy tập trung sản xuất, chế tạo, gia công và lắp ráp các sản phẩm công nghệ cao như vòi sen, vòi nước, dây vòi nước, nắp bồn cầu thông minh, thiết bị chăm sóc cá nhân, bộ điều khiển điện tử và linh kiện liên quan.

Dự án được thiết kế với tổng công suất 10.030 tấn/năm, triển khai theo 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 có công suất 6.300 tấn/năm, dự kiến bắt đầu sản xuất chính thức vào quý 4/2025. Giai đoạn 2 đạt công suất 3.730 tấn/năm, khởi động vào quý 4/2026.

Khi hoàn thiện và vận hành ổn định, nhà máy sẽ tạo việc làm cho lao động địa phương, gia tăng kim ngạch xuất khẩu, đồng thời đóng góp nguồn thu quan trọng cho ngân sách. Dự án cũng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy quá trình phát triển công nghiệp bền vững của tỉnh Quảng Ninh, dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP 14% trong năm 2025, Quảng Ninh đang đẩy mạnh triển khai hàng loạt dự án quy mô tỷ USD, trải rộng trên các lĩnh vực hạ tầng giao thông, công nghiệp, du lịch, y tế và giáo dục.

Chỉ trong 8 tháng đầu năm 2025, tỉnh đã phê duyệt và điều chỉnh 244 dự án, với tổng vốn đăng ký và điều chỉnh tăng hơn 190.000 tỷ đồng. Các dự án này góp phần định hình bức tranh tăng trưởng toàn diện của Quảng Ninh, từ hạ tầng giao thông – công nghiệp – thương mại dịch vụ đến đô thị, y tế, giáo dục và nhà ở xã hội.