Việt Nam sắp có nhà máy gần 2,7 tỷ USD trong lĩnh vực trọng điểm, tạo việc làm cho hơn 2.000 người

Đây là Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình.

Ngày 10/10, tại Hưng Yên, CTCP Điện khí LNG Thái Bình phối hợp cùng các bên liên quan chính thức tổ chức Lễ khởi công dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình. Dự án này được xác định là trọng điểm chiến lược về năng lượng, góp phần đảm bảo an ninh điện cho miền Bắc và cho cả nước.

Hiện nay, hệ thống điện Việt Nam hiện đối mặt với nguy cơ thiếu hụt nguồn cung ở miền Bắc (khu vực chiếm khoảng 40% tổng nhu cầu điện quốc gia), với tốc độ tăng trưởng bình quân trên 10% mỗi năm.

Trong bối cảnh trên, dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Thái Bình được coi là giải pháp kịp thời và bền vững để đáp ứng nhu cầu phụ tải, giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia, đồng thời thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược phát triển năng lượng quốc gia theo hướng xanh, sạch, an toàn và hiệu quả.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Thái Bình là kết quả của hợp tác chiến lược Việt Nam – Nhật Bản trong lĩnh vực năng lượng sạch.

Tại lễ khởi công, Đại sứ Nhật Bản Ito Naoki nhấn mạnh rằng, Chính phủ Nhật Bản cam kết đồng hành và mong nhận được sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công Thương và tỉnh Hưng Yên để hiện thực hóa dự án, một biểu tượng hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Thái Bình. Ảnh VGP



Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Khắc Thận cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đã xác định phát triển năng lượng sạch và năng lượng tái tạo là một trong những trụ cột chiến lược để Hưng Yên phát triển nhanh, bền vững và hướng tới trở thành trung tâm năng lượng của đồng bằng sông Hồng.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Thái Bình không chỉ là dự án năng lượng trọng điểm mà còn là dự án chiến lược về phát triển kinh tế – xã hội, tạo nguồn thu ngân sách lớn, hàng nghìn việc làm mới. Dự án còn tạo động lực thu hút đầu tư, lan tỏa phát triển công nghiệp công nghệ cao và năng lượng sạch.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh, đây không chỉ là một dự án điện mà là bước khởi đầu cho tầm nhìn năng lượng xanh của Hưng Yên và Việt Nam trong kỷ nguyên chuyển đổi năng lượng toàn cầu.

Trên thực tế, theo lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên, tỉnh đang định hướng xây dựng khu kinh tế tự do đa ngành theo chuẩn quốc tế, phát triển kinh tế biển bền vững, hình thành chuỗi công nghiệp – năng lượng – dịch vụ – logistics, gắn với mục tiêu trở thành trung tâm năng lượng tích hợp trong vùng.

Nhà máy gần 2,7 tỷ USD dự kiến cung cấp 6 - 10 tỷ kWh điện mỗi năm

Phối cảnh dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Thái Bình. Ảnh: ĐVTK

Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Thái Bình có tổng vốn đầu tư khoảng 2,69 tỷ USD, với công suất 1.500 MW, quy mô 269 ha (bao gồm 57 ha trên bờ, 212 ha mặt biển). Dự kiến, nhà máy sẽ hoàn thành và vận hành thương mại toàn bộ vào quý IV/2029.

Nhà máy Nhiệt điện LNG Thái Bình bao gồm hai tổ máy tuabin khí chu trình hỗn hợp hiệu suất cao, sử dụng nhiên liệu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG). Dự án giúp giảm mạnh phát thải CO₂, NOx, PM 2.5, không phát thải SO₂, phù hợp cam kết phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050 theo tuyên bố của Việt Nam tại COP26.

Khi đi vào hoạt động, nhà máy dự kiến cung cấp 6 - 10 tỷ kWh điện mỗi năm, tạo ra khoảng 2.000 việc làm trong giai đoạn xây dựng và 300 việc làm thường xuyên khi vận hành. Đặc biệt, nhà máy dự kiến đóng góp cho ngân sách khoảng 3.000 tỷ đồng/năm trong 25 năm.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Thái Bình do CTCP Điện khí LNG Thái Bình (thành lập tháng 1/2024) làm chủ đầu tư, bao gồm ba cổ đông: Tokyo Gas (Nhật Bản) với 40%; Kyuden International (Nhật Bản) 30%; Tập đoàn Trường Thành Việt Nam – TTVN Group với 30%.

Trong số 3 cổ đông, có hai doanh nghiệp của Nhật Bản. Cụ thể, Tập đoàn Tokyo Gas được thành lập năm 1885, là một trong những nhà cung cấp gas hàng đầu thế giới. Tập đoàn có nguồn LNG ổn định vì đã tham gia góp vốn vào nhiều dự án sản xuất LNG tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Kyuden International Corporation thuộc Tập đoàn điện lực Kyushu thành lập vào năm 1999, được Điện lực Kyushu giao phát triển các dự án năng lượng trên toàn cầu. Doanh nghiệp này thuộc Top 5 của Nhật Bản về phát triển các nhà máy điện.

Trong khi đó, TTVN Group nằm trong Top 10 doanh nghiệp dẫn đầu năng lượng sạch Việt Nam, đã đầu tư thành công và đưa vào vận hành thương mại 4 dự án điện năng lượng tái tạo với tổng công suất 404 MW.

Trước đó, ngày 26/9, tại xã Kiến Hưng (Khu kinh tế ven biển phía nam Hải Phòng), nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng đã chính thức được khởi công. Dự án do liên danh Vingroup và CTCP Năng lượng VinEnergo làm chủ đầu tư, với tổng vốn hơn 178.000 tỷ đồng. Dự án diện tích gần 100 ha, công suất 4.800 MW, dự kiến vận hành cuối năm 2030.