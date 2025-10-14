Hà Nội khánh thành nhà máy điện rác lớn nhất Đông Nam Á

Sáng ngày 13/10, UBND thành phố Hà Nội phối hợp cùng Công ty Cổ phần Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội long trọng tổ chức Lễ khánh thành Nhà máy điện rác Sóc Sơn, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong công tác xử lý rác thải và phát triển kinh tế tuần hoàn của Thủ đô.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông; Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên; cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương, sở, ban, ngành Thành phố và chính quyền địa phương.

Nhà máy điện rác Sóc Sơn được khởi công từ tháng 8/2019 và đến tháng 5/2022 chính thức tiếp nhận những xe rác đầu tiên. Sau hơn ba năm triển khai, vượt qua nhiều khó khăn, đặc biệt là trong giai đoạn dịch Covid-19, nhà máy đã hoàn thành, đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Nhà máy điện rác Sóc Sơn. (Ảnh: Cổng TTĐT Thành phố Hà Nội)

Hiện nay, công trình đã đi vào hoạt động với công suất tiếp nhận 5.000 tấn rác/ngày, phát điện 90 MW/giờ, trở thành nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam, lớn nhất Đông Nam Á và lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Nhà máy điện rác Thâm Quyến (Trung Quốc).

Điểm đặc biệt của dự án là ứng dụng công nghệ đốt ghi cơ học kiểu Waterleau (Bỉ) – công nghệ xử lý tiên tiến, cho phép đốt rác trực tiếp mà không cần phân loại đầu vào. Toàn bộ quy trình đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn môi trường của châu Âu và Việt Nam, giúp hạn chế tối đa phát thải độc hại, góp phần bảo vệ môi trường bền vững.

Với hơn 8 triệu dân, mỗi ngày Hà Nội phát sinh khoảng 7.600 tấn rác thải sinh hoạt. Trong nhiều năm, phần lớn lượng rác này được xử lý bằng hình thức chôn lấp, gây áp lực lớn lên môi trường, hạ tầng và đời sống người dân.

Sự ra đời của Nhà máy điện rác Sóc Sơn được xem là lời giải căn cơ cho bài toán rác thải sinh hoạt tồn tại suốt nhiều thập kỷ, biến rác thải thành nguồn năng lượng sạch, tái tạo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và hướng tới một Hà Nội xanh, bền vững hơn.

Khẳng định quyết tâm xanh hóa Thủ đô

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh khẳng định: Việc khánh thành Nhà máy điện rác Sóc Sơn là dấu mốc lịch sử trong hành trình xây dựng Thủ đô xanh – sạch – đẹp – văn minh. Đây không chỉ là một dự án kinh tế – kỹ thuật quy mô, mà còn thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Hà Nội trong công tác bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Ông nhấn mạnh: "Đây là bước ngoặt quan trọng trong công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt, hiện thực hóa mục tiêu 'biến rác thải thành tài nguyên', góp phần xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn ngay trên mảnh đất Hà Nội".

Không chỉ mang ý nghĩa về môi trường, dự án còn là biểu tượng cho sự hợp tác hiệu quả giữa chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng, khẳng định vai trò tiên phong của Thủ đô trong ứng dụng công nghệ xanh và phát triển năng lượng tái tạo.

Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh phát biểu tại Lễ khánh thành. (Ảnh: Cổng TTĐT Thành phố Hà Nội)

Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh gửi lời cảm ơn tới sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, cùng sự đồng hành, chia sẻ của chính quyền và nhân dân huyện Sóc Sơn cũ, xã Trung Giã hiện nay.

Ông đồng thời nhấn mạnh, việc khánh thành Nhà máy điện rác Sóc Sơn mới chỉ là bước khởi đầu. Trong thời gian tới, Hà Nội sẽ từng bước chấm dứt phương thức chôn lấp rác, thay thế bằng các công nghệ đốt phát điện, tái chế, tái sử dụng, kết hợp phân loại rác tại nguồn và xây dựng hệ thống thu gom – xử lý hiện đại, đồng bộ.

Thành phố cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực môi trường, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân và xây dựng Hà Nội trở thành đô thị xanh, sạch, đáng sống, bền vững.

Nhag máy Điện rác Sóc Sơn. (Ảnh: Cổng TTĐT Thành phố Hà Nội)

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh đề nghị Công ty Cổ phần Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội sớm khởi công giai đoạn 2 của dự án, mở rộng công suất lên 1.600 tấn/ngày đêm.

Đồng thời, ông yêu cầu các sở, ngành Thành phố phối hợp với Công ty Thiên Ý Hà Nội nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục đầu tư, đấu thầu xây dựng nhà máy đốt rác thứ hai, nhằm xử lý triệt để lượng rác còn tồn tại tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn.