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Cận cảnh công trường nút giao Phạm Tu - đường 70 sau khi hoàn tất giải phóng mặt bằng

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sau nhiều năm đình trệ vì vướng giải phóng mặt bằng, hạng mục nút giao Phạm Tu - đường 70 (Hà Nội) đã được tái khởi động, kỳ vọng sớm tháo gỡ điểm nghẽn giao thông phía Tây Nam Thủ đô.

Nút giao Phạm Tu - đường 70, tăng tốc thi công ngay sau khi giải phóng mặt bằng

Dự án đường giao thông bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An kết nối với đường 70 có tổng mức đầu tư hơn 1.921 tỷ đồng. Trong đó, riêng hạng mục nút giao Xa La - Phạm Tu có vốn đầu tư gần 786 tỷ đồng.

Do vướng mắc giải phóng mặt bằng, hạng mục nút giao từng phải tạm dừng thi công từ năm 2018. Việc chậm tiến độ kéo dài khiến khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông.

Đến tháng 5/2026, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn tất, các địa phương bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư để triển khai dự án.

Nhiều công trình, nhà xưởng nằm trong phạm vi xây dựng nút giao đã được tháo dỡ, tạo điều kiện để dự án bước vào giai đoạn thi công đồng bộ.

Ghi nhận ngày 11/6, Máy khoan cọc nhồi và các thiết bị chuyên dụng được huy động tới hiện trường để triển khai những hạng mục đầu tiên của dự án.

Khu vực thi công được quây tôn, tổ chức phân luồng nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện lưu thông trên đường Phạm Tu.

Các hạng mục xây dựng được triển khai sát mép tuyến đường hiện hữu, trong khi hoạt động giao thông qua khu vực vẫn diễn ra bình thường.

Nút giao Xa La - Phạm Tu từ lâu được xem là một trong những điểm nóng ùn tắc giao thông của Hà Nội. Người dân kỳ vọng dự án sớm hoàn thành, góp phần giảm áp lực giao thông và cải thiện khả năng kết nối khu vực.

Vị trí dự án trên bản đồ. Ảnh: Google maps.

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Theo Trọng Tài

Báo Tiền Phong

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