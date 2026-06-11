Cận cảnh công trường nút giao Phạm Tu - đường 70 sau khi hoàn tất giải phóng mặt bằng
Sau nhiều năm đình trệ vì vướng giải phóng mặt bằng, hạng mục nút giao Phạm Tu - đường 70 (Hà Nội) đã được tái khởi động, kỳ vọng sớm tháo gỡ điểm nghẽn giao thông phía Tây Nam Thủ đô.
- 11-06-2026
- 11-06-2026
- 11-06-2026
Theo Trọng Tài
Báo Tiền Phong
Theo Báo Tiền Phong
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