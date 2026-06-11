Đề xuất ngầm hóa và tích hợp trung tâm thương mại, nhà ở xã hội cho tuyến metro số 5 Hà Nội

Đột phá công nghệ và vận hành thông minh

Đại diện Tập đoàn Hòa Bình cho biết, giải pháp này có mục tiêu tối ưu không gian, đột phá công nghệ và vận hành thông minh. “Trường hợp nếu đi ngầm: Chi phí thiết bị khổng lồ, phụ thuộc công nghệ lõi nước ngoài, tiến độ kéo dài”, ông Nguyễn Hữu Đường, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Bình cho hay.

Giải pháp của Tập đoàn Hòa Bình là hầm ngầm nông đúc sẵn lắp ghép. Phương pháp này có mức đầu tư 55 nghìn tỷ đồng với toàn bộ hệ thống thiết bị của Pháp, do các công ty Việt Nam thi công và kiểm soát.

Thi công nhanh hơn 30-50% so với khiên đào TBM, tái tạo 60 ha đất mặt, tạo hành lang sinh thái dọc Đại lộ Thăng Long và quỹ 7 triệu m2 nhà xã hội tại các ga. Thực thi thí điểm: cơ chế đặc thù doanh nghiệp tự bỏ 100% vốn thí điểm 1 km hầm và ga mẫu.

Theo đại diện Tập đoàn Hòa Bình, phương án của doanh nghiệp này tiết kiệm khá lớn so với phương án của nhà thầu Trung Quốc đang đề xuất có tổng mức đầu tư là 167.000 tỷ VND, thời gian thi công 77 tháng. Toàn bộ hệ thống kiểm soát và thiết bị của Trung Quốc.

Về công nghệ, Tập đoàn Hòa Bình đã nhiều năm nghiên cứu cùng các chuyên gia trong và ngoài nước. Tập đoàn đã được cấp “Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả: Đường sắt đô thị trên cao chịu lực bằng cọc bê tông ly tâm V+”; “Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả “Đường cao tốc chịu lực bằng cọc bê tông ly tâm V+và tấm panel bản rỗng có sườn dự ứng lực V+”. Tổ chức kỷ lục VN xác lập kỷ lục : Công ty TNHH Hòa Bình là đơn vị đầu tiên nghiên cứu và ứng dụng công nghệ cọc bê tông ly tâm...

Đề xuất sớm áp dụng công nghệ mới

Phát biểu tại lễ khánh thành dự án thử nghiệm tại 321 Vĩnh Hưng, Hà Nội, TS Trần Bá Việt, Phó Chủ tịch Hiệp Hội bê tông Việt Nam đánh giá cao kết quả thử nghiệm tàu điện dát vàng chạy ngầm và phương án đề xuất với tuyến metro Văn cao-Hòa Lạc của Tập đoàn Hòa Bình.

TS Trần Bá Việt khẳng định, dự án thử nghiệm của Tập đoàn Hòa Bình thành công góp phần quan trọng thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa ngành xây dựng hạ tầng, đáp ứng yêu cầu mới trong phát triển của đất nước. Nhiều hạng mục trước đây phải triển khai ngoài công trường thì nay có thể sản xuất hàng loạt trong nhà máy, rút ngắn thời gian và tiết kiệm rất lớn về tài chính.

Trước đó, trao đổi với PV Tiền Phong , ông Nguyễn Hữu Đường cho biết: Ngay sau khi nhận được thông tin Hà Nội xem xét tăng chiều dài đi ngầm với tuyến metro Văn Cao-Hòa Lạc, chúng tôi rất vui và quyết định thử nghiệm với dự án này tại công trường 321 Vĩnh Hưng có chiều dài 70m.

Từ ngày 16 tháng 5 và đến ngày 28 tháng 5, chúng tôi đã hoàn thành 70 m đường ngầm. Chúng ta vừa chứng kiến vận hành và thử tải tàu điện vàng. Tàu điện vàng này trọng tải 10 tấn, tương đương khoảng 150 người. Đoàn tàu được thiết kế cho 80 người đi nhưng kết quả thử tải đạt 200%, gấp 2 lần. Kết quả thử tải cho thấy độ võng của đường tàu điện ngầm là 1mm trong khi tiêu chuẩn về độ võng của Việt Nam và của quốc tế là 12,5 mm. Đường tàu điện ngầm này hoàn toàn đáp ứng được các tiêu chuẩn về an toàn.

Hiện nay Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng tàu điện ngầm. Kế hoạch trong 5 năm tới hai thành phố này phải xây dựng được khoảng 400 km đường tàu điện ngầm. Xây dựng tàu điện ngầm theo phương pháp của Tập đoàn Hòa Bình giá thành xây dựng chỉ mất khoảng 30% chi phí so với các tuyến đang triển khai. Nhưng cái quan trọng nhất là thời gian thi công của chúng tôi chỉ tối đa là 1 năm vì chúng tôi dùng phương pháp đào hở. “Chúng tôi dùng cọc ly tâm ép xuống lòng đất 25 đến 30 m khi tải trọng của cọc ly tâm đạt 350 tấn/1 cọc đường kính 500 mm và 450 tấn/1 cọc đường kính 600mm. Chúng tôi chỉ đào xuống lòng đất 8 m thay vì phải đào 25- 30 m như cách của nhiều dự án hiện nay. Sau khi đào xong, phía trên thì chúng tôi gác tấm panel nên khá nhanh”, ông Đường cho hay.

TS Trần Bá Việt tin tưởng những nỗ lực sáng tạo của Tập Đoàn Hòa Bình sẽ sớm được các cơ quan chức năng tiếp thu ứng dụng, nâng cao hiệu quả trong đầu tư hạ tầng giao thông, tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước.