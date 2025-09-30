Cận cảnh đoạn đường 'tử thần' ở TPHCM sắp được mở rộng

Ngày 29/9, tại kỳ họp thứ tư HĐND TPHCM khóa X, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh (đoạn từ Vành đai 2 đến đường vào Khu công nghiệp Phú Hữu). Đây được xem là bước ngoặt quan trọng, mở đường cho việc xóa “điểm đen” về ùn tắc và tai nạn giao thông kéo dài nhiều năm qua tại cửa ngõ phía Đông thành phố.

Đường Nguyễn Duy Trinh giữ vai trò trục giao thông trọng yếu ở cửa ngõ phía Đông TPHCM. Tuyến đường kết nối trực tiếp với cảng Phú Hữu nên lưu lượng xe tải, xe container qua lại rất đông đúc.

Đoạn đường dài 1,6 km từ vòng xoay Phú Hữu (Vành đai 2) đến cổng Khu công nghiệp Phú Hữu được xem là “điểm đen” về tai nạn giao thông.

Mặt đường hẹp chỉ khoảng 7 m, xe tải và container di chuyển gần như chiếm trọn lòng đường, buộc xe máy phải chạy kè kè sát bánh xe container, tiềm ẩn nhiều rủi ro tai nạn giao thông.

Cơ quan chức năng lắp nhiều biển cảnh báo và thống kê số vụ tai nạn chết người tại khu vực từ năm 2024 đến tháng 6/2025 tại tuyến đường này.

Việc sớm nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh không chỉ xóa bỏ "điểm đen" về giao thông, giảm ùn tắc và tai nạn, mà còn đáp ứng nhu cầu kết nối, giao thương ngày càng lớn của khu vực phía Đông TPHCM.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh (đoạn từ Vành đai 2 đến Khu công nghiệp Phú Hữu, dài 1,6 km) từng được HĐND TPHCM thông qua chủ trương đầu tư từ năm 2015, với tổng vốn hơn 832 tỷ đồng và kế hoạch thực hiện giai đoạn 2017 – 2021. Theo thiết kế, tuyến đường sẽ được mở rộng từ 7 m lên 30 m, đáp ứng 6 làn xe lưu thông.

Tuy nhiên, do nhiều vướng mắc, đặc biệt là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhiều năm qua dự án này chưa thể triển khai.

Với việc HĐND TPHCM thông qua Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư, tổng vốn của dự án được nâng lên hơn 1.859 tỷ đồng, tức tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với trước đây. Nguyên nhân điều chỉnh là do cập nhật, bổ sung các khoản chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật cùng chi phí xây dựng, quản lý dự án và dự phòng phí. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật tăng gần gấp ba, từ 508 tỷ đồng lên 1.506 tỷ đồng.

Về tiến độ, từ nay đến cuối năm, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành khảo sát, lập và phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự kiến triển khai từ đầu năm 2026. Theo dự kiến, dự án sẽ khởi công vào quý IV/2026 và hoàn thành trong năm 2027.