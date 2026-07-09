Cận cảnh hai tuyến đường Hà Nội dự kiến phân luồng đảo chiều giảm ùn tắc

Theo phương án đang được nghiên cứu, vào cao điểm sáng, số làn đường sẽ được ưu tiên tăng thêm cho hướng phương tiện từ ngoại thành vào trung tâm. Đến giờ cao điểm chiều, việc phân bổ làn sẽ được điều chỉnh ngược lại nhằm phục vụ dòng xe từ trung tâm ra ngoại thành.