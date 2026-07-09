Cận cảnh hai tuyến đường Hà Nội dự kiến phân luồng đảo chiều giảm ùn tắc

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PV |
09-07-2026 - 10:41 AM |
Bất động sản
Hà Nội đang nghiên cứu phương án xén dải phân cách trên hai tuyến Nguyễn Chí Thanh và Lê Văn Lương để tổ chức phân luồng đảo chiều giảm ùn tắc.
Cảnh đông đúc trên hai tuyến đường Hà Nội dự kiến phân luồng đảo chiều
Cơ quan chức năng Hà Nội đang nghiên cứu phương án tổ chức lại giao thông trên hai tuyến đường Nguyễn Chí Thanh và Lê Văn Lương.
Phương án này hướng tới việc khai thác hiệu quả hạ tầng hiện có, cho phép thay đổi số làn lưu thông theo từng thời điểm trong ngày, qua đó giảm áp lực ùn tắc tại các trục đường có mật độ phương tiện cao.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện Tử VTC News, tuyến Nguyễn Chí Thanh thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ vào các khung giờ cao điểm, đặc biệt theo một chiều di chuyển.
Đường Nguyễn Chí Thanh dài khoảng 1,8km, gồm 10 làn dành cho xe cơ giới và phương tiện thô sơ, kết nối nhiều nút giao quan trọng của Thủ đô.
Trước đó, vào năm 2018, tuyến đường này từng được điều chỉnh dải phân cách giữa nhằm mở rộng không gian lưu thông. Hiện phần dải phân cách còn lại rộng hơn 4m, được bố trí nhiều cây xanh.
Vào giờ cao điểm buổi sáng, lượng phương tiện đổ về khu vực trung tâm tăng mạnh khiến đường Nguyễn Chí Thanh thường xuyên ùn tắc kéo dài, trong khi chiều ngược lại có mật độ giao thông thấp hơn.
Áp lực giao thông lớn khiến một số người điều khiển xe máy đi lên vỉa hè để vượt qua các điểm ùn ứ trong giờ cao điểm.
Tình trạng tương tự cũng diễn ra trên trục Lê Văn Lương, tuyến đường song song với Nguyễn Chí Thanh và thường xuyên quá tải theo từng chiều vào giờ cao điểm.
Trục Lê Văn Lương - Tố Hữu là một trong những tuyến hướng tâm quan trọng của Hà Nội, nơi tập trung nhiều khu đô thị, chung cư cao tầng nên lượng phương tiện lưu thông hằng ngày rất lớn.
Tuyến Lê Văn Lương dài khoảng 2 km, mặt cắt ngang gần 40m. Mỗi chiều hiện có 3 làn lưu thông, gồm 2 làn hỗn hợp dành cho ô tô, xe máy và một làn ưu tiên phục vụ tuyến buýt nhanh BRT.
Tuy nhiên, vào thời điểm giao thông đông đúc, tình trạng xe máy đi vào làn dành riêng cho BRT vẫn xảy ra, khiến việc tổ chức giao thông trên tuyến thêm phức tạp.
Dù có mặt đường tương đối rộng, Lê Văn Lương vẫn thường xuyên rơi vào cảnh ùn ứ do lượng phương tiện vượt quá khả năng đáp ứng của hạ tầng vào giờ cao điểm.
Theo phương án đang được nghiên cứu, vào cao điểm sáng, số làn đường sẽ được ưu tiên tăng thêm cho hướng phương tiện từ ngoại thành vào trung tâm. Đến giờ cao điểm chiều, việc phân bổ làn sẽ được điều chỉnh ngược lại nhằm phục vụ dòng xe từ trung tâm ra ngoại thành.
Mô hình tổ chức làn đường linh hoạt theo thời gian thực này được đánh giá có nhiều điểm tương đồng với phương án đang triển khai trên đường Cộng Hòa (TP.HCM), nơi bước đầu ghi nhận những tín hiệu tích cực sau khi áp dụng.
Việc ứng dụng các giải pháp kỹ thuật để điều tiết giao thông theo nhu cầu thực tế được kỳ vọng góp phần giảm ùn tắc tại các tuyến cửa ngõ, thay vì chỉ dựa vào những biện pháp quản lý như hạn chế hoặc cấm phương tiện.
PV
VTC News
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