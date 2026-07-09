Dự án Cụm công nghiệp gần 500 tỷ đồng nhiều lần thất hứa

Ngày 7/7, ông Hồ Lê Hoàng Thịnh - Chủ tịch UBND phường Kim Trà, cho biết địa phương vừa tiếp tục có văn bản gửi Công ty TNHH Xây dựng Thành Phát (Công ty Thành Phát) - chủ đầu tư dự án Cụm công nghiệp (CCN) Hương Xuân, đề nghị doanh nghiệp làm rõ việc có tiếp tục triển khai dự án hay không, đồng thời sớm bố trí kinh phí chi trả bồi thường cho người dân.

Dự án CCN Hương Xuân triển khai trên khu đất rộng 58 ha, trị giá đầu tư gần 487 tỷ đồng vẫn chưa có hoạt động xây dựng nào.

Động thái này được đưa ra sau khi doanh nghiệp không thực hiện cam kết tại cuộc họp ngày 12/6. Theo biên bản làm việc giữa tháng 6, Công ty Thành Phát hứa đến ngày 20/6 sẽ có văn bản trả lời về khả năng chi trả tiền bồi thường và năng lực thực hiện dự án. Tuy nhiên đến nay, địa phương vẫn chưa nhận được phản hồi.

CCN Hương Xuân được UBND TP. Huế phê duyệt thành lập ngày 30/6/2025, với tổng mức đầu tư gần 487 tỷ đồng. Ngày 31/12/2025, UBND phường Kim Trà phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đợt 1 cho 171 hộ dân bị ảnh hưởng với tổng kinh phí gần 31 tỷ đồng.

Xuyên qua khu đất dự án rộng lớn vẫn là những con đường đất quanh co, nhỏ hẹp, lồi lõm.

Theo quy định, việc chi trả phải được thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ khi phương án được phê duyệt. Thế nhưng đến nay, tiền bồi thường vẫn chưa đến tay người dân.

Từ đầu năm 2026, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 2 cùng UBND phường Kim Trà đã nhiều lần gửi văn bản, làm việc trực tiếp để đôn đốc Công ty Thành Phát chuyển kinh phí.

Dù nhiều lần hứa hẹn, nhưng những chủ đất nơi đây vẫn chưa nhận được đồng tiền đền bù nào.

Sau nhiều lần bị nhắc nhở, doanh nghiệp cam kết bố trí hơn 91 tỷ đồng phục vụ giải phóng mặt bằng, trong đó hoàn thành chi trả đợt 1 trước ngày 30/4/2026 và phần còn lại trước ngày 30/6/2026. Tại cuộc họp ngày 13/3/2026, chính quyền địa phương tiếp tục yêu cầu chủ đầu tư ứng trước một phần kinh phí để hỗ trợ người dân. Doanh nghiệp đồng ý và tiếp tục đưa ra cam kết mới. Tuy nhiên, hết tháng 4 rồi đến hết tháng 6, các mốc thời gian này đều bị bỏ lỡ.

Tại cuộc họp ngày 12/6, Công ty Thành Phát tiếp tục đề nghị rà soát nguồn vốn và hứa sẽ có văn bản trả lời trước ngày 20/6. Tuy nhiên đến nay, cam kết này chưa được thực hiện và không có phản hồi.

Mặt bằng rộng lớn này đã được người dân chấp hành bàn giao từ lâu, hiện bỏ hoang.

Ông Phan Bá Hiếu - Tổ trưởng Tổ dân phố Tây Xuân, cho biết người dân tổ đã chấp hành tốt chủ trương giao mặt bằng thực hiện dự án, chấp nhận bỏ hoang ruộng đồng kéo dài nhưng lại chưa nhận được tiền bồi thường.

“Nếu việc chi trả vẫn chậm trễ, đất đai tiếp tục bỏ hoang thì người dân sẽ càng thêm khó khăn, không có thu nhập nào từ sản xuất nông nghiệp”, ông Hiếu nói.

Ruộng đồng bỏ hoang nhiều vụ, người dân không có thu nhập từ sản xuất nông nghiệp.

Mới đây, tại cuộc làm việc do Sở Công Thương TP. Huế tổ chức, Công ty Thành Phát đề xuất lùi thời gian chi trả bồi thường đợt 1 sang quý I/2027 với lý do chi phí đầu tư tăng cao. Tuy nhiên, đề xuất này đã bị Sở Công Thương thành phố và chính quyền địa phương bác bỏ, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp hoàn thành chi trả trong quý III/2026.

Người dân dài cổ chờ nhận tiền đền bù.

Theo ông Hồ Lê Hoàng Thịnh, nếu việc chi trả tiếp tục kéo dài sang năm 2027, đời sống người dân sẽ càng khó khăn, đồng thời làm suy giảm niềm tin vào dự án, chủ đầu tư và chính quyền địa phương.