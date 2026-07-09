Tỉnh được "ông lớn" Vingroup, Sun Group, Phú Mỹ Hưng... đổ về, sắp có sân bay 5 sao top 10 thế giới vừa duyệt quy hoạch KDL sinh thái, tâm linh hơn 715ha

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành công văn về việc chấp thuận chủ trương lập Quy hoạch phân khu (QHPK) chức năng phía Nam sông Đuống – Phân khu số 4, với định hướng phát triển khu du lịch sinh thái, tâm linh kết hợp sân golf trên diện tích khoảng 715 ha.

Theo đó, Đề án có tên: Quy hoạch phân khu khu du lịch sinh thái, tâm linh kết hợp sân golf tại phường Trí Quả và phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, tỷ lệ 1/2.000.

Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch nằm trên địa bàn phường Trí Quả và phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, với tổng diện tích khoảng 715 ha.

Mục tiêu của quy hoạch là hình thành một không gian du lịch sinh thái gắn với các giá trị văn hóa, tâm linh, đồng thời phát triển khu sân golf và các chức năng dịch vụ phụ trợ, góp phần khai thác tiềm năng cảnh quan khu vực phía Nam sông Đuống.

Trong quá trình triển khai, Viện Quy hoạch – Kiến trúc Bắc Ninh là đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ tư vấn lập quy hoạch. Việc lập quy hoạch không phát sinh chi phí lập quy hoạch theo chủ trương được phê duyệt.

hời gian gần đây, Bắc Ninh liên tục ghi nhận sự hiện diện của hàng loạt doanh nghiệp bất động sản lớn tham gia nghiên cứu, triển khai các dự án khu đô thị và hạ tầng quy mô lớn. Có thể kể đến những cái tên tiêu biểu như Vingroup, Sun Group, Phú Mỹ Hưng, T&T Group, TasecoLand...

Sự góp mặt của các "ông lớn" này không chỉ cho thấy sức hút mạnh mẽ của thị trường Bắc Ninh, mà còn phản ánh kỳ vọng vào tiềm năng phát triển đô thị, hạ tầng và kinh tế – xã hội của địa phương trong giai đoạn tới.

Song song với dự án khu đô thị, Bắc Ninh cũng đang triển khai Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Dự án được Quốc hội thông qua kỳ vọng sẽ trở thành sân bay quốc tế "xanh, thông minh" 5 sao đầu tiên, thuộc nhóm 10 cảng hàng không 5 sao hàng đầu thế giới.