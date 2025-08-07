Cận cảnh hiện trường vụ đứt cáp cầu treo ở khu thắng cảnh Tân Cương: 5 người chết, 24 người bị thương

Theo thông tin từ hãng thông tấn Tân Hoa, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 18h18 ngày 6/8 tại khu thắng cảnh Hạ Tháp (Xiata), huyện Chiêu Tô, châu tự trị dân tộc Kazak Ili, miền Bắc Tân Cương. Một dây cáp của cầu treo ở khu thắng cảnh bất ngờ bị đứt, khiến mặt cầu bị nghiêng. Tổng cộng 29 người đã ngã khỏi cầu, trong đó có 5 người đã tử vong.

Trong số những người bị thương, có 2 trường hợp bị thương nặng trong khi 22 người khác bị thương nhẹ. Tất cả nạn nhân đã nhanh chóng được đưa tới các cơ sở y tế địa phương để điều trị. Chính quyền địa phương cho biết hiện không có trường hợp nào trong tình trạng nguy kịch.

Mặt cầu treo bị nghiêng khiến 29 người rơi xuống (Nguồn: Thông tấn Tân Hoa)

Lực lượng cứu hộ nhanh chóng được điều động (Nguồn: Thông tấn Tân Hoa)

Ngay sau vụ tai nạn, chính quyền huyện Chiêu Tô và tỉnh Ili đã lập tức triển khai công tác ứng phó khẩn cấp. Các lực lượng cứu hộ, y tế và phòng cháy chữa cháy đã được huy động đến hiện trường để hỗ trợ nạn nhân, ổn định tình hình và xử lý hậu quả.

Hiện khu thắng cảnh Hạ Tháp đã tạm thời bị đóng cửa để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ việc.

Toàn cảnh vụ tai nạn (Nguồn: 高小卷/Weibo)

Nguồn: Thông tấn Tân Hoa