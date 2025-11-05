Cận cảnh Honda SH 2026 vừa ra mắt

Vào ngày 4/11, trong khuôn khổ sự kiện “Khai phá dấu ấn độc bản” tổ chức tại trung tâm thương mại Thiso Mall (TP.HCM), Honda Việt Nam đã chính thức giới thiệu thế hệ mới của hai mẫu SH160i và SH125i.

Tâm điểm của lần ra mắt này là hàng loạt nâng cấp về công nghệ và tiện ích, trong đó nổi bật nhất là:

Màn hình màu TFT 4,2 inch: Đây là lần đầu tiên Honda trang bị màn hình màu TFT cho một dòng xe tại Việt Nam, thay thế cho đồng hồ cơ-điện tử truyền thống. Màn hình này hứa hẹn hiển thị sắc nét, nâng cao trải nghiệm quan sát.

Thiết kế đầu đèn mới: Cụm đèn LED được tinh chỉnh, lấy cảm hứng từ "đàn anh" SH350i, mang lại diện mạo hiện đại và thể thao hơn.

Cổng sạc USB-C: Hộc đựng đồ phía trước cũng được thiết kế lại, tích hợp cổng sạc USB-C tiện lợi, phù hợp với xu hướng thiết bị di động hiện nay.

Kết nối Bluetooth (riêng SH160i): Phiên bản SH160i tiếp tục hỗ trợ kết nối Bluetooth qua ứng dụng My Honda+. Đáng chú ý, hệ thống này nay có thể được cập nhật qua OTA (Over-the-Air) và bổ sung tính năng mới là cảnh báo khi xe sắp hết nhiên liệu.

Về ngoại hình, SH 2026 vẫn giữ phong cách thiết kế châu Âu lịch lãm, nhưng được bổ sung ba lựa chọn màu sắc mới nhằm mở rộng lựa chọn cho người dùng, bao gồm Xanh Thể thao, Xám Lịch lãm và Trắng Thanh lịch.

Mức giá bán lẻ đề xuất cho Honda SH 2026 mới khởi điểm từ 77,89 triệu đồng với phiên bản SH125i và 95,09 triệu đồng với phiên bản SH160i. Mức giá cao nhất thuộc về phiên bản SH160i Thể thao với giá 104,29 triệu đồng

Ảnh: Tổng hợp