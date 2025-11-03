Ra mắt ở Việt Nam ngày mai 3 xe máy Honda đời mới

Dựa trên các thông tin được hé lộ, ngày mai (4/11), Honda Việt Nam sẽ cho ra mắt phiên bản đời mới của 3 mẫu xe máy. Cho tới hiện tại, chưa có thông tin chính thức nào hé lộ cụ thể 3 mẫu xe máy mới này; song, một số ấn phẩm truyền thông của hãng đã để lại "manh mối" giúp đoán được mẫu xe mới sẽ cho ra mắt.

Theo đó, Honda Air Blade nhiều khả năng là một trong ba mẫu xe có mặt trong sự kiện ra mắt vào ngày mai. Tại Việt Nam, Honda Air Blade thường được gọi tắt là AB, và đây cũng là dấu hiệu mà Honda đã để lại trong ấn phẩm truyền thông của mình.

Honda Air Blade phiên bản hiện tại được giới thiệu từ tháng 6/2024, nên thời điểm hiện tại là phù hợp để Honda cho ra mắt phiên bản đời mới với các cập nhật nhất định, giúp duy trì vị thế của xe trên thị trường.

Trong nhiều dự đoán về điểm mới, có ý kiến cho rằng Honda sẽ trang bị cho Air Blade đời mới động cơ có khả năng tiêu thụ nhiên liệu tốt hơn trong bối cảnh tiêu chuẩn khí thải được áp dụng chặt chẽ hơn. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng cho rằng Honda Air Blade đời mới chỉ có thay đổi ở tem màu hoặc thiết kế, không có thay đổi nào ở mặt kỹ thuật.

Trên toàn dải sản phẩm, Honda Air Blade được định vị ở phân khúc xe tay ga hạng trung tương tự Lead, dưới SH Mode 125 một bậc và trên Vision một bậc. Mẫu xe này có kiểu dáng thể thao, góc cạnh, phù hợp với người dùng có cá tính mạnh và tìm kiếm một mẫu xe đáng tin cậy, quen thuộc.

Ngoài Air Blade, Honda cũng đã giới thiệu tại Việt Nam mẫu Vario cùng phân khúc nhưng có giá bán thấp hơn một chút. Thiết kế của Vario có một điểm khác biệt lớn so với Air Blade là xe có sàn để chân phẳng. Cả Air Blade và Vario đều đang có tùy chọn động cơ 125 cc hoặc 150 cc.

Ngoài Air Blade, hai mẫu xe sắp ra mắt còn lại vẫn là những bí ẩn chưa có lời giải.

Trước đây, một số tin đồn cho rằng Honda chuẩn bị giới thiệu hai mẫu xe phân khối lớn sử dụng E-Clutch là CL300 và Rebel 300. Nếu đây là sự thật, Honda sẽ hiện diện nhiều hơn ở phân khúc xe 300 cc do ở hiện tại, mẫu CB350 H'Ness là mẫu xe duy nhất.

Tuy nhiên, việc cho ra mắt xe phân khối lớn cùng với xe phổ thông không thường xuyên xảy ra, do các xe có tệp khách hàng và định hướng sản phẩm khác nhau.