Xe máy điện đi gần 300km/sạc, cốp to hơn Lead có ưu đãi khủng: Chi 3,5 triệu đã có thể mang xe về

Trong bối cảnh xe máy điện được tìm kiếm và mua nhiều hơn, các hãng đã liên tục đưa ra các chương trình ưu đãi nhằm thu hút người tiêu dùng. Một thương hiệu Việt cũng đang có chương trình ưu đãi, cho phép người dùng trả trước với khoản tiền nhỏ.

Cụ thể, Dat Bike đã liên kết với Shinhan Finance tung ra chương trình ưu đãi trả trước chỉ với 3,5 triệu đồng là có thể mang xe về. Trong chương trình này, thời hạn trả góp lên tới tối đa 24 tháng. Chương trình này áp dụng với cả 3 mẫu thuộc dòng Quantum S-Series của Dat Bike.

Dat Bike Quantum S có thể được mua trả góp với giá trả trước 3,5 triệu đồng.

Quantum S-Series được coi là phiên bản nâng cấp của mẫu Quantum ra mắt trước đó. Một trong những thay đổi đáng chú ý trên Quantum S-Series là xe có quãng đường tối đa mỗi lần sạc rất tốt, lên tới 285 km trên phiên bản S1 và S2. Đây cũng là con số được cho là tốt nhất thị trường Việt Nam hiện tại.

Đi cùng đó, xe cũng có thêm nhiều tính năng thú vị như ga tự động Cruise Control, đi lùi, mở khóa bằng điện thoại hoặc thẻ từ.

Ngoài ra, xe còn có một tính năng được giới thiệu là lần đầu xuất hiện trên xe máy phổ thông, đó là hỗ trợ dừng và khởi hành ngang dốc Hill Assist. Tính năng này đặc biệt hữu dụng với xe máy điện, bởi do lập trình, xe máy điện sẽ ngắt điện đến động cơ khi người dùng bóp phanh. Điều này khiến xe có thể trôi ngược khi người lái nhả phanh để khởi hành ngang dốc.

Hill Assist là một tính năng hiếm thấy trên xe máy phổ thông.

Một điểm nổi bật khác trên Dat Bike Quantum S còn phải nhắc tới là dung tích khoang chứa đồ. Xe có cốp dưới yên có dung tích lên tới 41 lít - lớn hơn nhiều so với những xe như Honda Lead (37 lít), Yamaha Latte (37 lít), hay Piaggio Medley S (36 lít).

Đi cùng với cốp đồ dưới yên, Dat Bike cũng đã thiết kế thêm 2 hộc đồ phụ phía trước với dung tích 1,5 lít mỗi hộc, từ đó nâng tổng dung tích chứa đồ của xe lên tới 44 lít.

Song, điều cần lưu ý là cốp đồ dưới yên của Dat Bike Quantum S có thiết kế khác với Honda Lead. Trong khi mẫu xe tay ga Nhật Bản có phần bề mặt cốp rộng nhưng nông, xe của Dat Bike lại ngược lại khi hẹp hơn nhưng sâu lòng.

Nhờ loại bỏ ổ khóa truyền thống, Dat Bike Quantum S có tới 2 hộc để đồ ở phía trước.

Khác với nhiều mẫu xe máy điện trên thị trường tích hợp động cơ ở bánh sau, xe của Dat Bike sử dụng mô tơ đặt giữa và truyền động bằng xích. Điều này khiến xe tạo ra tiếng ồn khi di chuyển, và đòi hỏi người dùng phải chăm sóc xích (vệ sinh, bôi trơn); bù lại, mô tơ đặt giữa mang lại cảm giác lái cân bằng hơn, nhất là khi xe có thể chạy với tốc độ tối đa lên tới 100 km/h.

Dat Bike Quantum S được bán ra với 3 phiên bản khác nhau, lần lượt là S1, S2 và S3. 3 phiên bản này có những trang bị và giá bán khác nhau; trong đó S1 là phiên bản cao cấp nhất được bán với giá khoảng 50 triệu đồng, S2 là phiên bản tinh gọn hơn được bán với giá khoảng 43 triệu đồng, sau cùng là phiên bản S3 tối giản với giá khoảng 35 triệu đồng.

Cốp của Dat Bike Quantum S khá sâu, đạt dung tích lên tới 41 lít.