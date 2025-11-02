Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

02-11-2025 - 16:57 PM | Thị trường

Mẫu xe máy điện mới ra mắt này có thể đi quãng đường từ 50km mới cần sạc. Xe không cần bằng lái.

Xe máy điện giá thấp nhất thị trường- Ảnh 1.

Ngày 01/11/2025 - VinFast chính thức ra mắt hai dòng xe máy điện hoàn toàn mới ZGoo và Flazz với mức giá tương ứng 14,9 và 16 triệu đồng, không yêu cầu bằng lái và được trang bị pin LFP tiên tiến.

Với mức giá chỉ từ 14,9 triệu đồng, đây là hai mẫu xe máy điện trang bị pin LFP chất lượng cao có giá thấp nhất trên thị trường hiện tại. So với ắc-quy axit chì, pin LFP có độ an toàn cao, tuổi thọ vượt trội, đồng thời cho phép xe di chuyển quãng đường tốt hơn.

VinFast ZGoo sở hữu kiểu dáng thanh lịch, phi giới tính với đuôi xe phá cách, kết hợp hài hòa với những đường nét cổ điển của cụm đèn tròn ở phía đầu xe. ZGoo có kích thước dài, rộng, cao lần lượt là 1.720 x 700 x 1.050 mm. Chiều cao yên 760 mm phù hợp với thể trạng chung của người Việt. Trọng lượng xe chỉ khoảng 72 kg, giúp chủ xe dễ dàng điều khiển, xoay trở trong không gian hẹp. ZGoo sử dụng hệ thống phanh cơ trước và sau, đảm bảo độ an toàn cao trong quá trình di chuyển.

Xe máy điện giá thấp nhất thị trường- Ảnh 2.

Xe máy điện VinFast Zgoo.

Mặc dù có mức giá chỉ 14,9 triệu đồng nhưng ZGoo được trang bị đèn LED Projector thời thượng, màn hình thông tin dạng LED màu. Dung tích cốp chứa đồ dưới yên xe là 14 lít, lớn hơn các mẫu xe cùng phân khúc trên thị trường, giúp người dùng có thể để vừa các vật dụng cần thiết. Với bộ pin LFP dung lượng 1,2 kWh, ZGoo có khả năng di chuyển khoảng 50 km sau mỗi lần sạc đầy trong điều kiện hỗn hợp.

Được thiết kế với phong cách cứng cáp, mạnh mẽ hơn, VinFast Flazz gây ấn tượng bằng những đường cắt xẻ táo bạo ở cụm đèn và mặt nạ trước, cùng những đường gân chạy dọc thân xe. Thiết kế của VinFast Flazz phù hợp với những khách hàng trẻ trung, năng động và cá tính.

Xe có kích thước dài, rộng, cao lần lượt là 1.745 x 700 x 1.050 mm, chiều cao yên 760 mm, trọng lượng 72 kg tương đương với ZGoo. Tuy nhiên, ngoài trang bị tiêu chuẩn là 1 pin LFP dung lượng 1,2 kWh đi kèm theo xe, Flazz còn có thêm khay gắn pin phụ, giúp tăng quãng đường di chuyển tối đa lên tới 100 km khi sử dụng 2 pin.

Xe máy điện giá thấp nhất thị trường- Ảnh 3.

Xe máy điện VinFast Flazz.

Cả hai mẫu xe máy điện mới đều được VinFast trang bị động cơ Inhub có công suất tối đa 1.100W, đạt chuẩn chống nước IP67. Tốc độ tối đa được giới hạn ở mức 39 km/h (chế độ Sport) và 30 km/h (chế độ Eco), giúp đảm bảo an toàn khi lưu thông trên đường và không yêu cầu bằng lái, phù hợp với mọi khách hàng.

HIện VinFast áp dụng chính sách bảo hành cho ZGoo và Flazz đến 6 năm cho xe và 8 năm cho pin.

Theo H.Linh

nld.com.vn

