Cận cảnh Honda Super Cub phiên bản giới hạn 500 chiếc vừa trình làng

26-10-2025 - 18:30 PM | Thị trường

Phiên bản đặc biệt Honda Super Cub Fujisan Limited Edition được sản xuất giới hạn chỉ 500 chiếc, sở hữu bộ tem theo phong cách "Japan Retro".

Trong khuôn khổ sự kiện Super Cub THE ORIGINAL CLUB MEETING diễn ra tại Thái Lan hôm 23/10, Honda đã chính thức giới thiệu phiên bản mới của mẫu xe số huyền thoại Super Cub. Xe có hai phối màu mới là xanh - trắng và vàng - trắng.

Cận cảnh Honda Super Cub phiên bản giới hạn 500 chiếc vừa trình làng- Ảnh 1.

Tuy nhiên, tâm điểm của sự kiện thuộc về phiên bản đặc biệt Super Cub Fujisan Limited Edition được lấy cảm hứng từ núi Phú Sĩ . Theo đó, xe sở hữu phối màu xanh - trắng cùng bộ tem đặc biệt phỏng theo địa danh nổi tiếng của Nhật Bản.

Cận cảnh Honda Super Cub phiên bản giới hạn 500 chiếc vừa trình làng- Ảnh 2.

Cận cảnh Honda Super Cub phiên bản giới hạn 500 chiếc vừa trình làng- Ảnh 3.

Cận cảnh Honda Super Cub phiên bản giới hạn 500 chiếc vừa trình làng- Ảnh 4.

Đi kèm với đó là hàng loạt chi tiết độc quyền chỉ có trên phiên bản Fujisan Limited Edition như kính chắn gió trong suốt màu xanh, bộ bảo vệ thân xe cùng giá để đồ trước, mang đến vẻ ngoài vừa cổ điển vừa cá tính.

Cận cảnh Honda Super Cub phiên bản giới hạn 500 chiếc vừa trình làng- Ảnh 5.

Bên cạnh đó, người mua còn nhận được bộ quà tặng độc quyền gồm áo khoác và mũ bảo hiểm Fujisan, được thiết kế đồng bộ về phong cách với chiếc xe.

Cận cảnh Honda Super Cub phiên bản giới hạn 500 chiếc vừa trình làng- Ảnh 6.

Theo Honda, phiên bản Super Cub Fujisan Limited Edition chỉ sản xuất giới hạn 500 chiếc trên toàn Thái Lan. Giá bán lẻ đề xuất của bản đặc biệt này là 54.000 baht (khoảng 43,4 triệu đồng), trong khi bản thường có giá 50.600 baht (khoảng 40,7 triệu đồng).

Cận cảnh Honda Super Cub phiên bản giới hạn 500 chiếc vừa trình làng- Ảnh 7.

Tương tự Super Cub bản mới, bản Fujisan Limited Edition có đèn pha tròn hai tầng LED, đi cùng đèn xi-nhan tách rời ở cả trước và sau. Đầu xe còn có gương tròn cổ điển, trong khi cụm đồng hồ dạng analog tích hợp thêm màn hình LCD nhỏ giúp hiển thị thông tin trực quan hơn.

Cận cảnh Honda Super Cub phiên bản giới hạn 500 chiếc vừa trình làng- Ảnh 8.

Xe được trang bị phanh đĩa trước tích hợp hệ thống CBS giúp tăng độ an toàn khi giảm tốc, trong khi phanh sau là dạng tang trống. Bộ vỏ lốp IRC IZ-S được dùng riêng cho phiên bản Fujisan, giúp đảm bảo độ bám đường tối ưu.

Cận cảnh Honda Super Cub phiên bản giới hạn 500 chiếc vừa trình làng- Ảnh 9.

Mẫu xe số này sử dụng động cơ Smart Engine 110cc, 4 kỳ, SOHC, làm mát bằng không khí, cho công suất 9,1 mã lực và mô-men xoắn 9,3 Nm, kết hợp với hộp số 4 cấp và hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI. Mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố ở mức 1,4 lít/100 km.

Honda ra mắt loạt xe máy 110cc 'Lite' thay thế Super Cub 50: Nhỏ gọn, dễ lái, tiết kiệm và bền bỉ


Theo Lê Tuấn

Tiền Phong

