Cận cảnh khu nhà xưởng 700m2 cháy rụi sau vài giờ ở Hà Nội

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã bảo vệ được hơn 300m2 nhà xưởng và nhiều nhà dân lân cận. Thiệt hại về tài sản và nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng thống kê, điều tra làm rõ.