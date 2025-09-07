Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cận cảnh khu nhà xưởng 700m2 cháy rụi sau vài giờ ở Hà Nội

07-09-2025 - 11:22 AM | Bất động sản

Khu nhà xưởng ở phường Việt Hưng, TP Hà Nội có diện tích khoảng 700m2 bị cháy rụi, phần mái tôn biến dạng, đổ sập hoàn toàn. Đáng chú ý, khu vực nhà xưởng này đã bị cơ quan công an đình chỉ hoạt động và xử phạt vi phạm hành chính về hành vi không chấp hành quyết định đình chỉ hoạt động.

Cận cảnh khu nhà xưởng 700m2 cháy rụi sau vài giờ ở Hà Nội- Ảnh 1.

Sáng 7/9, vẫn còn khói toả ra từ bên trong hiện trường.

Cận cảnh khu nhà xưởng 700m2 cháy rụi sau vài giờ ở Hà Nội- Ảnh 2.

Trước đó, khoảng hơn 18h ngày 6/9, Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo cháy nhà xưởng nằm trong khuôn viên Nhà máy diêm Thống Nhất trên phố Ngô Gia Tự (phường Việt Hưng, Hà Nội).

Cận cảnh khu nhà xưởng 700m2 cháy rụi sau vài giờ ở Hà Nội- Ảnh 3.

Công an TP Hà Nội đã khẩn trương điều động Đội Cảnh sát CC&CNCH khu vực số 1, 18, 19 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH với 8 xe chữa cháy cùng gần 50 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy.

Cận cảnh khu nhà xưởng 700m2 cháy rụi sau vài giờ ở Hà Nội- Ảnh 4.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định khu vực xảy ra cháy là xưởng sản xuất ô của Công ty cổ phần Olasen Việt Nam có diện tích khoảng 1.000m2, được xây dựng kết cấu khung thép, tường gạch, mái tôn, cao 1 tầng.

Cận cảnh khu nhà xưởng 700m2 cháy rụi sau vài giờ ở Hà Nội- Ảnh 5.

Lúc này đám cháy đã phát triển lớn, có nguy cơ cháy lan ra toàn bộ nhà xưởng và nhiều nhà dân lân cận; chất cháy chủ yếu là vải, nhựa, bìa carton.

Cận cảnh khu nhà xưởng 700m2 cháy rụi sau vài giờ ở Hà Nội- Ảnh 6.

Ngay lập tức, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã khẩn trương khai thác nguồn nước, triển khai các mũi tấn công khoanh vùng, ngăn cháy lan. Cùng với đó, lực lượng này cũng phối hợp chính quyền địa phương huy động máy xúc phá dỡ cấu kiện sụp đổ và xe téc nước để cung cấp nước chữa cháy, mở lối tiếp cận tổ chức dập tắt đám cháy.

Cận cảnh khu nhà xưởng 700m2 cháy rụi sau vài giờ ở Hà Nội- Ảnh 7.

Quá trình chữa cháy, lực lượng Cảnh sát Giao thông, công an phường và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở đã phối hợp tổ chức phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự.

Cận cảnh khu nhà xưởng 700m2 cháy rụi sau vài giờ ở Hà Nội- Ảnh 8.

Đến khoảng 20h cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã cơ bản dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Cận cảnh khu nhà xưởng 700m2 cháy rụi sau vài giờ ở Hà Nội- Ảnh 9.

Theo người dân chứng kiến tại hiện trường, vụ cháy được cho là bùng phát tại khu vực điều hoà nằm trong nhà xưởng công ty sản xuất ô.

Cận cảnh khu nhà xưởng 700m2 cháy rụi sau vài giờ ở Hà Nội- Ảnh 10.

Không lâu sau đó, lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội, lan rộng ra trên bề mặt khu nhà xưởng.

Cận cảnh khu nhà xưởng 700m2 cháy rụi sau vài giờ ở Hà Nội- Ảnh 11.

Một số nhà người dân xung quanh bị ảnh hưởng do sức nóng từ vụ cháy toả ra. Nhiều cây cảnh trên ban công tầng 3 ngôi nhà cách vụ cháy 4m bị cháy đen.

Cận cảnh khu nhà xưởng 700m2 cháy rụi sau vài giờ ở Hà Nội- Ảnh 12.

Khu vực nhà xưởng sản xuất nằm sát nhà dân.

Cận cảnh khu nhà xưởng 700m2 cháy rụi sau vài giờ ở Hà Nội- Ảnh 13.

Phần mái tôn nhà xưởng bị lửa làm biến dạng, đổ sập hoàn toàn.

Cận cảnh khu nhà xưởng 700m2 cháy rụi sau vài giờ ở Hà Nội- Ảnh 14.

Bức tường bị đục lỗ để phục vụ công tác chữa cháy.

Cận cảnh khu nhà xưởng 700m2 cháy rụi sau vài giờ ở Hà Nội- Ảnh 15.

Khu vực xảy ra hoả hoạn gồm 2 đơn vị, 1 là công ty sản xuất ô, 2 là kho để đồ nội thất cũ.

Cận cảnh khu nhà xưởng 700m2 cháy rụi sau vài giờ ở Hà Nội- Ảnh 16.

Một chiếc xe máy gần cửa kho đồ nội thất bị cháy.

Cận cảnh khu nhà xưởng 700m2 cháy rụi sau vài giờ ở Hà Nội- Ảnh 17.

Lối vào kho xưởng sản xuất ô.

Cận cảnh khu nhà xưởng 700m2 cháy rụi sau vài giờ ở Hà Nội- Ảnh 18.

Phần tường gạch giáp đường giao thông bị phá để phục vụ công tác chữa cháy.

Cận cảnh khu nhà xưởng 700m2 cháy rụi sau vài giờ ở Hà Nội- Ảnh 19.

Ô dù bị cháy trơ khung sắt.

Cận cảnh khu nhà xưởng 700m2 cháy rụi sau vài giờ ở Hà Nội- Ảnh 20.

Mái tôn đổ sập nằm ngổn ngang.

Cận cảnh khu nhà xưởng 700m2 cháy rụi sau vài giờ ở Hà Nội- Ảnh 21.

Khu vực xảy ra hoả hoạn rộng 700m2.

Cận cảnh khu nhà xưởng 700m2 cháy rụi sau vài giờ ở Hà Nội- Ảnh 22.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã bảo vệ được hơn 300m2 nhà xưởng và nhiều nhà dân lân cận. Thiệt hại về tài sản và nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng thống kê, điều tra làm rõ.

Cận cảnh khu nhà xưởng 700m2 cháy rụi sau vài giờ ở Hà Nội- Ảnh 23.

Theo Công an TP Hà Nội, khu vực nhà xưởng đã bị cơ quan công an đình chỉ hoạt động và xử phạt vi phạm hành chính về hành vi không chấp hành quyết định đình chỉ hoạt động.

Theo Thanh Hà

Tiền Phong

