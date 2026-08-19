Cận cảnh màn đọ sắc của vợ Xuân Son cùng nàng WAG hotgirl xứ Nghệ

Sự xuất hiện đồng hành của Marcele Seippel (vợ tiền đạo Nguyễn Xuân Son) và Dung Trần (vợ hậu vệ Phạm Xuân Mạnh) trên các khán đài sân tuyển Việt Nam thi đấu tại ASEAN Cup 2026 không chỉ mang đến điểm tựa tinh thần vững chắc cho các tuyển thủ mà còn thu hút sự chú ý đặc biệt từ cộng đồng mạng bởi màn đọ sắc tươi tắn, cuốn hút.

Như trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 ở Malaysia mới đây, bên cạnh những diễn biến kịch tính dưới sân cỏ với chiến thắng 2-0 của thầy trò HLV Kim Sang-sik, sự hiện diện của dàn hậu phương trên khán đài cũng trở thành tâm điểm của truyền thông và người hâm mộ.

Đáng chú ý nhất là khoảnh khắc hội ngộ của hai bóng hồng Marcele Seippel và Dung Trần. Bức ảnh được Dung Trần chia sẻ trên trang cá nhân nhanh chóng nhận về lượng tương tác lớn nhờ thần thái rạng rỡ cùng phong cách thời trang ấn tượng của cả hai.

Vợ Xuân Son đọ sắc cùng vợ Xuân Mạnh (Ảnh: FBNV)

Vợ Xuân Son - Nàng WAG gốc Brazil ghi điểm với mái tóc vàng bạch kim thả xõa tự nhiên, nụ cười tỏa nắng cùng thần thái phóng khoáng. Cô chọn trang phục cá tính gồm áo thun sát nách màu đen kết hợp quần jean dáng rộng năng động. Dù tất bật chăm sóc các con trên khán đài, cô vẫn giữ vững vẻ ngoài chỉn chu, tươi tắn.

Nhan sắc của nàng WAG người Brazil (Ảnh: FBNV )

Trong khi đó, Dung Trần - cựu sinh viên Đại học Vinh gây ấn tượng với vóc dáng thon gọn cùng làn da mịn màng dù đã trải qua hai lần sinh nở. Cô chọn phong cách gọn gàng khi cột tóc cao, khoác lên mình chiếc áo thi đấu màu đỏ mang số 7 của chồng kết hợp cùng quần trắng. Dung Trần luôn đồng hành bền bỉ của cô cùng Phạm Xuân Mạnh xuyên suốt các giải đấu.

Dung Trần luôn đi theo cổ vũ Xuân Mạnh từ CLB đến ĐTQG (Ảnh: FBNV)

Sự hiện diện tiếp sức kịp thời từ gia đình đã mang lại nguồn động viên tinh thần lớn cho các cầu thủ. Ở trận đấu này, tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã đóng góp một bàn thắng mở tỷ số quan trọng, trong khi Phạm Xuân Mạnh cùng hàng thủ thi đấu chắc chắn, giúp đội nhà giữ sạch lưới.

Chiến thắng 2-0 ngay trên sân khách giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik nắm giữ lợi thế rất lớn trước khi trở về Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình thi đấu trận bán kết lượt về vào lúc 20h00 tối nay 19/8. Chắc chắn khán đài sân Mỹ Đình sẽ lại thu hút bởi dàn WAGs Việt, trong đó có vợ Xuân Son và Xuân Mạnh.