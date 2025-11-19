Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cận cảnh mưa lũ lịch sử, hàng ngàn nhà dân Gia Lai chìm trong biển nước

19-11-2025 - 10:39 AM | Xã hội

Mưa lớn kéo dài kết hợp với nước lũ dâng cao đang khiến hàng chục ngàn hộ dân ở phía Đông tỉnh Gia Lai đối mặt với nguy cơ ngập lụt nghiêm trọng.

Sáng 19-11, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, tình trạng ngập lụt đang diễn trên diện rộng tại nhiều địa phương ở phía Đông tỉnh Gia Lai. Nước lũ tràn vào nhà dân, nhiều khu vực bị cô lập hoàn toàn, gây thiệt hại nặng nề về tài sản.

Một khu dân cư ở phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai đang bị ngập lụt nặng

Tại các xã, phường như Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây, Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây…, nước tràn vào nhà dân bất ngờ, khiến hàng ngàn ô tô, xe máy chìm sâu trong lũ. 

Một số hộ dân phải di chuyển lên tầng cao hoặc dùng bè, thuyền tự cứu bản thân và tài sản.

Trước tình hình nguy cấp, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh Gia Lai cùng lực lượng tại chỗ đã được huy động để di dời người dân đến nơi an toàn. Công an tỉnh Gia Lai triển khai 11 trung đội xung kích với 534 cán bộ, chiến sĩ đến các vùng ngập sâu để hỗ trợ. 

Lực lượng chức năng đã kê cao tài sản, đưa người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm và phối hợp với công an cơ sở sơ tán hàng ngàn hộ ở xã Tuy Phước Đông và phường An Nhơn Nam.

Nước lũ đang dâng cao trên đường Nguyễn Mân, phường Quy Nhơn Đông, khiến nhiều người dân lo lắng

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cũng được tăng cường tại phường Quy Nhơn Bắc để tiếp cận các nhà dân đang bị ngập sâu.

Hiện tại, các địa phương vẫn tiếp tục mưa to đến rất to. Nước lũ chưa có dấu hiệu ngừng dâng, khiến hàng chục ngàn hộ dân phía Đông tỉnh Gia Lai đối mặt với nhiều khó khăn, lo lắng về an toàn tính mạng và tài sản. Lực lượng chức năng vẫn túc trực 24/24, triển khai các phương án cứu hộ, cứu nạn để hạn chế thiệt hại.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, trong 24-48 giờ tới (đến sáng 21-11), khu vực phía Đông tỉnh tiếp tục xảy ra mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa 80-200 mm, vùng cục bộ trên 250 mm.

Sau đây là một số hình ảnh ngập lụt tại các địa phương ở phía Đông tỉnh Gia Lai:

Cận cảnh mưa lũ lịch sử, hàng ngàn nhà dân Gia Lai chìm trong biển nước- Ảnh 2.

Cận cảnh mưa lũ lịch sử, hàng ngàn nhà dân Gia Lai chìm trong biển nước- Ảnh 3.

Cận cảnh mưa lũ lịch sử, hàng ngàn nhà dân Gia Lai chìm trong biển nước- Ảnh 4.

Cận cảnh mưa lũ lịch sử, hàng ngàn nhà dân Gia Lai chìm trong biển nước- Ảnh 5.

Cận cảnh mưa lũ lịch sử, hàng ngàn nhà dân Gia Lai chìm trong biển nước- Ảnh 6.

Cận cảnh mưa lũ lịch sử, hàng ngàn nhà dân Gia Lai chìm trong biển nước- Ảnh 7.

Cận cảnh mưa lũ lịch sử, hàng ngàn nhà dân Gia Lai chìm trong biển nước- Ảnh 8.

Cận cảnh mưa lũ lịch sử, hàng ngàn nhà dân Gia Lai chìm trong biển nước- Ảnh 9.

Cận cảnh mưa lũ lịch sử, hàng ngàn nhà dân Gia Lai chìm trong biển nước- Ảnh 10.

Cận cảnh mưa lũ lịch sử, hàng ngàn nhà dân Gia Lai chìm trong biển nước- Ảnh 11.

Cận cảnh mưa lũ lịch sử, hàng ngàn nhà dân Gia Lai chìm trong biển nước- Ảnh 12.

Cận cảnh mưa lũ lịch sử, hàng ngàn nhà dân Gia Lai chìm trong biển nước- Ảnh 13.

Cận cảnh mưa lũ lịch sử, hàng ngàn nhà dân Gia Lai chìm trong biển nước- Ảnh 14.

Cận cảnh mưa lũ lịch sử, hàng ngàn nhà dân Gia Lai chìm trong biển nước- Ảnh 15.

Cận cảnh mưa lũ lịch sử, hàng ngàn nhà dân Gia Lai chìm trong biển nước- Ảnh 16.

Cận cảnh mưa lũ lịch sử, hàng ngàn nhà dân Gia Lai chìm trong biển nước- Ảnh 17.

Cận cảnh mưa lũ lịch sử, hàng ngàn nhà dân Gia Lai chìm trong biển nước- Ảnh 18.

Cận cảnh mưa lũ lịch sử, hàng ngàn nhà dân Gia Lai chìm trong biển nước- Ảnh 19.

Cận cảnh mưa lũ lịch sử, hàng ngàn nhà dân Gia Lai chìm trong biển nước- Ảnh 20.

Cận cảnh mưa lũ lịch sử, hàng ngàn nhà dân Gia Lai chìm trong biển nước- Ảnh 21.

Cận cảnh mưa lũ lịch sử, hàng ngàn nhà dân Gia Lai chìm trong biển nước- Ảnh 22.

Cận cảnh mưa lũ lịch sử, hàng ngàn nhà dân Gia Lai chìm trong biển nước- Ảnh 23.

Cận cảnh mưa lũ lịch sử, hàng ngàn nhà dân Gia Lai chìm trong biển nước- Ảnh 24.

Cận cảnh mưa lũ lịch sử, hàng ngàn nhà dân Gia Lai chìm trong biển nước- Ảnh 25.

Cận cảnh mưa lũ lịch sử, hàng ngàn nhà dân Gia Lai chìm trong biển nước- Ảnh 26.

Cận cảnh mưa lũ lịch sử, hàng ngàn nhà dân Gia Lai chìm trong biển nước- Ảnh 27.

Cận cảnh mưa lũ lịch sử, hàng ngàn nhà dân Gia Lai chìm trong biển nước- Ảnh 28.

Cận cảnh mưa lũ lịch sử, hàng ngàn nhà dân Gia Lai chìm trong biển nước- Ảnh 29.

