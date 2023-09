Cận cảnh nhà 'vô hình' ẩn mình giữa sa mạc, 1 đêm thuê giá hơn trăm triệu

Invisble House (ngôi nhà vô hình) nằm tại Joshua Tree, một thị trấn nhỏ ở miền Nam California, Hoa Kỳ. Thị trấn này thu hút du khách bởi vẻ đẹp tự nhiên, nơi có nhiều khách sạn, nhà nghỉ, và khu nghỉ dưỡng tiện nghi để du khách tham quan và khám phá.

Ảnh: Chris Hanley

Ngôi nhà vô hình được xây dựng năm 2019 và lấy cảm hứng từ bộ phim khoa học viễn tưởng "2002: A Space Odyssey". Công trình nhà ở nhà có dạng hình hộp chữ nhật khổng lồ, với toàn bộ bề ngoài được ốp kính gương tạo cảm giác ngôi nhà như đang hòa mình với cảnh quan thiên nhiên, tạo nên sự mới lạ về khái niệm sống trong nhà - ngoài trời.

Ảnh: piovragroup

Thậm chí nhìn từ xa, chiếc hình hộp khổng lồ này như thể biến mất hoàn toàn giữa sa mạc. Việc sử dụng lớp kính phản xạ nhiệt để bao phủ gần như toàn bộ không gian giúp mang lại vẻ đẹp độc đáo cho ngôi nhà và loại bỏ tia UV có hại.

Bên trong ngôi nhà là một bể bơi khoảng 30m được đặt ngay trong phòng khách, chiếm gần 1/2 chiều dài của căn nhà. Các phòng ngủ lớn trong ngôi nhà đều có phòng tắm riêng với các thiết bị hiện đại và đẹp mắt.

Ảnh: Brian Ashby

Ảnh: Brian Ashby

Khu vực nhà bếp cũng được trang bị đầy đủ các thiết bị tiện nghi đúng chuẩn sang trọng. Hệ thống chiếu sáng có thể điều chỉnh màu sắc và ánh sáng khác nhau để phù hợp với tâm trạng của những người sống trong không gian này.

Ảnh: Brian Ashby

Một trong những điểm ấn tượng của căn nhà chính là hướng của toàn công trình quay về phía Tây, giúp người ở trong nhà có thể trải nghiệm toàn bộ cảnh hoàng hôn đẹp mắt ngay tại phòng ngủ.

Ảnh: piovragroup

Theo chia sẻ từ Chris Hanley, chủ nhân của công trình ngôi nhà độc đáo này, chi phí mua kính để xây dựng ngôi nhà đã lên đến gần 700,000 USD (khoảng 17 tỷ đồng). Invisible House từng đón tiếp các nghệ sĩ nổi tiếng như Lizzo, Alicia Keys, Ariana Grande và The Weeknd, và cũng xuất hiện trong loạt phim Netflix "The World's Most Amazing Vacation Rentals".

Ảnh: Christie’s International Real Estate

Theo tạp chí Forbes, ngôi nhà này không chỉ là địa điểm quay phim mà còn là một nơi ở sang trọng trên Airbnb, giá cho một đêm dao động từ 2.500 USD đến 6.000 USD (tương đương khoảng 61 triệu đến 146 triệu đồng).