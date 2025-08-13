Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cận cảnh nhan sắc "mẹ bỉm" Ngô Thanh Vân sau sinh, bé Gạo mới 1 tuần tuổi mà tóc đen vừa dày, đen nhánh

13-08-2025 - 14:18 PM | Lifestyle

Hình ảnh mộc mạc của "mẹ bỉm" của Ngô Thanh Vân nhận được sự yêu thích của mọi người.

Mới đây, hình ảnh mới nhất của "mẹ bỉm" Ngô Thanh Vân đã được một chuyên gia về sữa chia sẻ lên mạng xã hội. Trong ảnh, nữ diễn viên diện đồ ngủ màu đen giản dị, gương mặt mộc nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên vẻ rạng rỡ, tươi tắn của một bà mẹ vừa trải qua hành trình sinh nở.

"Mẹ bỉm" Ngô Thanh Vân rạng rỡ sau sinh (Nguồn ảnh: Helen)

Trong khung hình, bé Gạo nằm gọn trong vòng tay mẹ, chỉ hé lộ phần tóc mềm mại. Khoảnh khắc ấm áp này nhanh chóng khiến người hâm mộ tan chảy, bởi sự bình yên, hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt “đả nữ” màn ảnh Việt. Đây cũng là lần hiếm hoi Ngô Thanh Vân công khai hình ảnh con gái kể từ khi thông báo tin vui sinh nở cách đây không lâu. Bé Gạo mới 1 tuần tuổi nhưng đã sở hữu mái tóc đen nhánh và khá dày.

Nhiều người gửi lời chúc mừng, khen ngợi nhan sắc “mẹ bỉm” của cô vẫn giữ nguyên nét trẻ trung, tràn đầy năng lượng. Sau hơn hai năm kết hôn với Huy Trần, tổ ấm của cặp đôi nay càng viên mãn khi có thêm thành viên mới.

Sự xuất hiện của bé Gạo không chỉ mang lại niềm vui lớn cho gia đình, mà còn khiến khán giả mong chờ nhiều khoảnh khắc đời thường ấm áp hơn từ vợ chồng Ngô Thanh Vân trong thời gian tới.

